Rus uzman, Aliyev ve Paşinyan arasındaki olası anlaşmayı yorumladı: ‘Ermenistan’ın temellerini bozuyor’
Rus uzman, Aliyev ve Paşinyan arasındaki olası anlaşmayı yorumladı: ‘Ermenistan’ın temellerini bozuyor’
dünya
ermenistan
azerbaycan
abd
rusya
nikol paşinyan
i̇lham aliyev
barış anlaşması
russia today (rt)
13:41 07.08.2025 (güncellendi: 13:46 07.08.2025)
© Fotoğraf : Azerbaycan CumhurbaşkanlığıAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Davos'ta görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Davos'ta görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf : Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
Abone ol
Rus uzman Solonnikov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan lideri Aliyev arasında ABD’de imzalanması beklenen barış anlaşmasının Ermenistan’ın ahlaki ve tarihi temellerini bozacağını belirtti.
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü’nün Direktörü Dmitriy Solonnikov, RT televizyonuna açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan Cumrhubaşkanı İlham Aliyev ile olası bir barış anlaşması imzalamasının Ermenistan'da halkın çıkarlarına ihanet olarak algılanacağını söyledi.
Paşinyan ve Aliyev arasında barış anlaşması imzalama sürecinin, Ermenistan hükümetinin Ermeni kilisesine baskı ile aynı zamanda gerçekleştiğine dikkat çeken Solonnikov, “Bu, Ermenistan'ın ahlaki ve tarihi temellerinin bozulması. Dolayısıyla Paşinyan için bu, ciddi bir sorun ve bunu ciddiyetle karşılaması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.
İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zangezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin, gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.
Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.
