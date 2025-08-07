https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/simseklerin-aydinlattigi-istanbul-icin-akomdan-yeni-uyari-saat-araligi-verildi-1098413431.html
Şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Saat aralığı verildi
Şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Saat aralığı verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sahil kesimlerinde sık sık çakan şimşeklerle dikkat... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T10:02+0300
2025-08-07T10:02+0300
2025-08-07T10:11+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
gök gürültülü sağanak
gökgürültüsü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098414006_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_b2baf83d00c915fdccfbdbb21c809260.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından önceden bildirilen gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Özellikle sahil kesimlerinde arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Yağış, kısa süreli aralıklarla devam etti.Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da, ani gelen sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmezken, yüksek nem oranı etkisini sürdürüyor.AKOM’dan yeni uyarı geldiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni bir meteorolojik uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren mola vermesi beklenen yağışların Cuma (yarın) ilk saatlerden (01.00) itibaren Avrupa Yakası kuzey bölgelerinden başlayarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”Bu uyarıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.AKOM ayrıca poyrazın birçok bölgede kuvvetli eseceğini belirterek, olası ağaç devrilmeleri, uçan cisimler, deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/gizemli-halka-gundem-oldu-define-araniyor-sanildi-mtadan-resmi-aciklama-geldi-1098412837.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098414006_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_3328aa8381891ac43ce6cf75575c929b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, şimşek, akom, fırtına, hava sıcaklığı, akom son dakika, i̇stanbul son dakika, akom'dan son dakika i̇stanbul uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, şimşek, akom, fırtına, hava sıcaklığı, akom son dakika, i̇stanbul son dakika, akom'dan son dakika i̇stanbul uyarısı
Şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Saat aralığı verildi
10:02 07.08.2025 (güncellendi: 10:11 07.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sahil kesimlerinde sık sık çakan şimşeklerle dikkat çekti. AKOM, saat aralığı vererek kuvvetli gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından önceden bildirilen gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Özellikle sahil kesimlerinde arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Yağış, kısa süreli aralıklarla devam etti.
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da, ani gelen sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmezken, yüksek nem oranı etkisini sürdürüyor.
AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni bir meteorolojik uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren mola vermesi beklenen yağışların Cuma (yarın) ilk saatlerden (01.00) itibaren Avrupa Yakası kuzey bölgelerinden başlayarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”
Bu uyarıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
AKOM ayrıca poyrazın birçok bölgede kuvvetli eseceğini belirterek, olası ağaç devrilmeleri, uçan cisimler, deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.