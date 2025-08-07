https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/simseklerin-aydinlattigi-istanbul-icin-akomdan-yeni-uyari-saat-araligi-verildi-1098413431.html

Şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Saat aralığı verildi

Şimşeklerin aydınlattığı İstanbul için AKOM'dan yeni uyarı: Saat aralığı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sahil kesimlerinde sık sık çakan şimşeklerle dikkat... 07.08.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından önceden bildirilen gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Özellikle sahil kesimlerinde arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Yağış, kısa süreli aralıklarla devam etti.Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da, ani gelen sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmezken, yüksek nem oranı etkisini sürdürüyor.AKOM’dan yeni uyarı geldiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni bir meteorolojik uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren mola vermesi beklenen yağışların Cuma (yarın) ilk saatlerden (01.00) itibaren Avrupa Yakası kuzey bölgelerinden başlayarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”Bu uyarıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.AKOM ayrıca poyrazın birçok bölgede kuvvetli eseceğini belirterek, olası ağaç devrilmeleri, uçan cisimler, deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

