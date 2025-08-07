https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/gizemli-halka-gundem-oldu-define-araniyor-sanildi-mtadan-resmi-aciklama-geldi-1098412837.html

Gizemli halka gündem oldu, define aranıyor sanıldı: Gerçek ortaya çıktı

Gümüşhane semalarında geniş bir metal halka taşıyan helikopter, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Define arıyorlar” iddiaları yayılırken, bölge halkı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Merak uyandıran helikopterin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen bir proje kapsamında bölgede görev yaptığı ortaya çıktı. Helikopterin "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı anlaşıldı.Türkiye'de 2025 yılında toplam 15 bin 250 kilometrenin havadan jeofizik araştırması da yapılacak.

