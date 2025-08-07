Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/gizemli-halka-gundem-oldu-define-araniyor-sanildi-mtadan-resmi-aciklama-geldi-1098412837.html
Gizemli halka gündem oldu, define aranıyor sanıldı: Gerçek ortaya çıktı
Gizemli halka gündem oldu, define aranıyor sanıldı: Gerçek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Gümüşhane’de büyük bir halkayla görüntülenen helikopter, sosyal medyada define arıyor söylentilerine neden olmuştu. Helikopterin, MTA'nın havadan jeofizik... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T09:37+0300
2025-08-07T09:40+0300
türki̇ye
helikopter
halka
define
gümüşhane
mta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098413147_0:0:581:326_1920x0_80_0_0_f84d9330a58a0ac84cc4e8f1f3c46e27.jpg
Gümüşhane semalarında geniş bir metal halka taşıyan helikopter, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Define arıyorlar” iddiaları yayılırken, bölge halkı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Merak uyandıran helikopterin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen bir proje kapsamında bölgede görev yaptığı ortaya çıktı. Helikopterin "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı anlaşıldı.Türkiye'de 2025 yılında toplam 15 bin 250 kilometrenin havadan jeofizik araştırması da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/izmirde-7-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098411410.html
türki̇ye
gümüşhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098413147_72:0:507:326_1920x0_80_0_0_71c776f4899359180f316558763fdd8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
define arıyor, gümüşhane, helikopter, mta, havadan jeofizik araştırma, maden potansiyeli, jeofizik elektromanyetik sensör, maden haritası, metal halka, 2025 jeofizik çalışmaları
define arıyor, gümüşhane, helikopter, mta, havadan jeofizik araştırma, maden potansiyeli, jeofizik elektromanyetik sensör, maden haritası, metal halka, 2025 jeofizik çalışmaları

Gizemli halka gündem oldu, define aranıyor sanıldı: Gerçek ortaya çıktı

09:37 07.08.2025 (güncellendi: 09:40 07.08.2025)
© FotoğrafHelikopter halka
Helikopter halka - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gümüşhane’de büyük bir halkayla görüntülenen helikopter, sosyal medyada define arıyor söylentilerine neden olmuştu. Helikopterin, MTA'nın havadan jeofizik elektromanyetik araştırmalar kapsamında maden potansiyeli tespiti yaptığı ortaya çıktı.
Gümüşhane semalarında geniş bir metal halka taşıyan helikopter, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Define arıyorlar” iddiaları yayılırken, bölge halkı görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Merak uyandıran helikopterin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen bir proje kapsamında bölgede görev yaptığı ortaya çıktı. Helikopterin "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı anlaşıldı.
Türkiye'de 2025 yılında toplam 15 bin 250 kilometrenin havadan jeofizik araştırması da yapılacak.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
YAŞAM
İzmir'de 7 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler
07:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала