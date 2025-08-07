https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-300den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1098423289.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 07.08.2025
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1335 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın naklinde kullanılan demiryolu kavşağına saldırı düzenlenirken Ukrayna’daki komuta merkezleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler ve ayrıca 133 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 240 uçak tipi İHA engellendi.Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeydoğusunda düşmanın insansız hücumbotunu imha etti.
13:09 07.08.2025 (güncellendi: 13:13 07.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1335 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın naklinde kullanılan demiryolu kavşağına saldırı düzenlenirken Ukrayna’daki komuta merkezleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler ve ayrıca 133 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 240 uçak tipi İHA engellendi.
Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeydoğusunda düşmanın insansız hücumbotunu imha etti.