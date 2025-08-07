Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-300den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1098423289.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T13:09+0300
2025-08-07T13:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
storm shadow
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095194648_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_7967edaf1109f973e341a203b36b7703.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1335 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın naklinde kullanılan demiryolu kavşağına saldırı düzenlenirken Ukrayna’daki komuta merkezleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler ve ayrıca 133 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 240 uçak tipi İHA engellendi.Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeydoğusunda düşmanın insansız hücumbotunu imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putinin-agustos-sonunda-hindistani-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1098421879.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095194648_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e684e1e923b7433871eb4df773ec522c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, himars
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, himars

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

13:09 07.08.2025 (güncellendi: 13:13 07.08.2025)
© Sputnik / Konstantin MihalçevskiyRus taarruz birimleri
Rus taarruz birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1335 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 13 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın naklinde kullanılan demiryolu kavşağına saldırı düzenlenirken Ukrayna’daki komuta merkezleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler ve ayrıca 133 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 8 adet İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzesi, bir adet güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 240 uçak tipi İHA engellendi.
Rus Karadeniz Filosu, Karadeniz’in kuzeydoğusunda düşmanın insansız hücumbotunu imha etti.
Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Putin’in yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала