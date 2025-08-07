https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putinin-agustos-sonunda-hindistani-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1098421879.html
Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Modi’nin ulusal güvenlik danışmanı Doval, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda Hindistan'ı ziyaret edebileceğini belirtti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T12:37+0300
2025-08-07T12:37+0300
2025-08-07T12:53+0300
dünya
rusya
hindistan
vladimir putin
narendra modi
sergey şoygu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_752724d683c4be51aeca867964696828.jpg
Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ziyaret ettiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.Doval, görüşme sırasında, “Artık ülkelerimiz arasında çok değer verdiğimiz, stratejik bir ortaklık olan çok iyi ilişkiler kurduk. Üst düzeyde etkileşim halindeyiz” ifadesini kullandı.Hint yetkili, “Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda ülkemizi ziyaret etmeyi planladığını öğrenmekten mutluluk duyduk” dedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz 2024'te Moskova'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, 22. Rusya-Hindistan yıllık zirvesi düzenlenmişti. Zirvenin ardından Modi, Putin'i Hindistan'a davet etmişti. Kremlin, Mayıs 2025'te Modi'nin Putin'e davetini yinelediğini ve Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/tayland-ve-kambocya-sinirdaki-gerilimi-cozume-kavusturmak-icin-anlasmaya-vardi-1098419010.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_3b7fa5855629b33dd642008335c8026d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, sergey şoygu
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, sergey şoygu
Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
12:37 07.08.2025 (güncellendi: 12:53 07.08.2025)
Hindistan Başbakanı Modi’nin ulusal güvenlik danışmanı Doval, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda Hindistan'ı ziyaret edebileceğini belirtti.
Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ziyaret ettiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Doval, görüşme sırasında, “Artık ülkelerimiz arasında çok değer verdiğimiz, stratejik bir ortaklık olan çok iyi ilişkiler kurduk. Üst düzeyde etkileşim halindeyiz” ifadesini kullandı.
Hint yetkili, “Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda ülkemizi ziyaret etmeyi planladığını öğrenmekten mutluluk duyduk” dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz 2024'te Moskova'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, 22. Rusya-Hindistan yıllık zirvesi düzenlenmişti. Zirvenin ardından Modi, Putin'i Hindistan'a davet etmişti. Kremlin, Mayıs 2025'te Modi'nin Putin'e davetini yinelediğini ve Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmişti.