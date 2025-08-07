Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putinin-agustos-sonunda-hindistani-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1098421879.html
Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Modi’nin ulusal güvenlik danışmanı Doval, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda Hindistan'ı ziyaret edebileceğini belirtti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T12:37+0300
2025-08-07T12:53+0300
dünya
rusya
hindistan
vladimir putin
narendra modi
sergey şoygu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_752724d683c4be51aeca867964696828.jpg
Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ziyaret ettiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.Doval, görüşme sırasında, “Artık ülkelerimiz arasında çok değer verdiğimiz, stratejik bir ortaklık olan çok iyi ilişkiler kurduk. Üst düzeyde etkileşim halindeyiz” ifadesini kullandı.Hint yetkili, “Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda ülkemizi ziyaret etmeyi planladığını öğrenmekten mutluluk duyduk” dedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz 2024'te Moskova'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, 22. Rusya-Hindistan yıllık zirvesi düzenlenmişti. Zirvenin ardından Modi, Putin'i Hindistan'a davet etmişti. Kremlin, Mayıs 2025'te Modi'nin Putin'e davetini yinelediğini ve Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/tayland-ve-kambocya-sinirdaki-gerilimi-cozume-kavusturmak-icin-anlasmaya-vardi-1098419010.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_3b7fa5855629b33dd642008335c8026d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, sergey şoygu
rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, sergey şoygu

Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor

12:37 07.08.2025 (güncellendi: 12:53 07.08.2025)
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool PhotoRussian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024.
Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool Photo
Abone ol
Hindistan Başbakanı Modi’nin ulusal güvenlik danışmanı Doval, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda Hindistan'ı ziyaret edebileceğini belirtti.
Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ziyaret ettiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Doval, görüşme sırasında, “Artık ülkelerimiz arasında çok değer verdiğimiz, stratejik bir ortaklık olan çok iyi ilişkiler kurduk. Üst düzeyde etkileşim halindeyiz” ifadesini kullandı.
Hint yetkili, “Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda ülkemizi ziyaret etmeyi planladığını öğrenmekten mutluluk duyduk” dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz 2024'te Moskova'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, 22. Rusya-Hindistan yıllık zirvesi düzenlenmişti. Zirvenin ardından Modi, Putin'i Hindistan'a davet etmişti. Kremlin, Mayıs 2025'te Modi'nin Putin'e davetini yinelediğini ve Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmişti.
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Tayland ve Kamboçya sınırdaki gerilimi çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала