https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putinin-agustos-sonunda-hindistani-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1098421879.html

Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor

Putin’in, yıl sonunda Hindistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Modi’nin ulusal güvenlik danışmanı Doval, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda Hindistan'ı ziyaret edebileceğini belirtti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T12:37+0300

2025-08-07T12:37+0300

2025-08-07T12:53+0300

dünya

rusya

hindistan

vladimir putin

narendra modi

sergey şoygu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_752724d683c4be51aeca867964696828.jpg

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, ziyaret ettiği Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.Doval, görüşme sırasında, “Artık ülkelerimiz arasında çok değer verdiğimiz, stratejik bir ortaklık olan çok iyi ilişkiler kurduk. Üst düzeyde etkileşim halindeyiz” ifadesini kullandı.Hint yetkili, “Devlet Başkanı Putin’in bu yılın sonunda ülkemizi ziyaret etmeyi planladığını öğrenmekten mutluluk duyduk” dedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Temmuz 2024'te Moskova'yı ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, 22. Rusya-Hindistan yıllık zirvesi düzenlenmişti. Zirvenin ardından Modi, Putin'i Hindistan'a davet etmişti. Kremlin, Mayıs 2025'te Modi'nin Putin'e davetini yinelediğini ve Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/tayland-ve-kambocya-sinirdaki-gerilimi-cozume-kavusturmak-icin-anlasmaya-vardi-1098419010.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, sergey şoygu