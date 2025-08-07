Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/rubio-trump-rusyaya-yaptirimlar-konusunda-onumuzdeki-24-36-saat-icinde-bir-karar-verecek-1098413597.html
Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümüzdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek
Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümüzdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın önümüzdeki 24-36 saat içinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda bir karar vereceğini söyledi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T09:53+0300
2025-08-07T10:50+0300
dünya
abd
marco rubio
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_89c396d42b9c2e1696c1707ecb77e9c9.png
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Pek çok şey müzakerelerin nasıl gideceğine ve önümüzdeki birkaç gün içinde yapacağımız çalışmalara bağlı olacak" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.Trump’tan Rusya’nın ticari ortaklarına ‘daha fazla yaptırım’ sözüABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Rusya’nın ticari ortaklarına yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerine, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyledi.Trump, “Çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok sayıda ikincil yaptırım göreceksiniz” şeklinde konuştu.Daha önce ABD lideri, Çin’e yönelik yeni gümrük vergilerinin getirilebileceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-cip-ithalatina-yuzde-100-oraninda-gumruk-vergisi-uygulayacagini-duyurdu-1098413003.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095629560_31:0:688:493_1920x0_80_0_0_0e4d61ba2edddb7e2830727ec0ca142c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, rusya
abd, marco rubio, rusya

Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümüzdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek

09:53 07.08.2025 (güncellendi: 10:50 07.08.2025)
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın önümüzdeki 24-36 saat içinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda bir karar vereceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Pek çok şey müzakerelerin nasıl gideceğine ve önümüzdeki birkaç gün içinde yapacağımız çalışmalara bağlı olacak" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.

Trump’tan Rusya’nın ticari ortaklarına ‘daha fazla yaptırım’ sözü

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Rusya’nın ticari ortaklarına yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerine, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
Trump, “Çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok sayıda ikincil yaptırım göreceksiniz” şeklinde konuştu.
Daha önce ABD lideri, Çin’e yönelik yeni gümrük vergilerinin getirilebileceğini dile getirmişti.
Trump, yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacağını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
EKONOMİ
Trump, çip ithalatına yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала