Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümümdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek
Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümüzdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın önümüzdeki 24-36 saat içinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda bir karar vereceğini söyledi. 07.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Pek çok şey müzakerelerin nasıl gideceğine ve önümüzdeki birkaç gün içinde yapacağımız çalışmalara bağlı olacak" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.Trump’tan Rusya’nın ticari ortaklarına ‘daha fazla yaptırım’ sözüABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Rusya’nın ticari ortaklarına yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerine, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyledi.Trump, “Çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok sayıda ikincil yaptırım göreceksiniz” şeklinde konuştu.Daha önce ABD lideri, Çin’e yönelik yeni gümrük vergilerinin getirilebileceğini dile getirmişti.
09:53 07.08.2025 (güncellendi: 10:50 07.08.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Pek çok şey müzakerelerin nasıl gideceğine ve önümüzdeki birkaç gün içinde yapacağımız çalışmalara bağlı olacak" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.
Trump’tan Rusya’nın ticari ortaklarına ‘daha fazla yaptırım’ sözü
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Rusya’nın ticari ortaklarına yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerine, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
Trump, “Çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok sayıda ikincil yaptırım göreceksiniz” şeklinde konuştu.
Daha önce ABD lideri, Çin’e yönelik yeni gümrük vergilerinin getirilebileceğini dile getirmişti.