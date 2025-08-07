Türkiye
MSB'den 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama: İhmal ve kasıt tespit edilmedi
MSB'den 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama: İhmal ve kasıt tespit edilmedi
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti esnasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını açıkladı. MSB açıklamasının ilgili bölümünde şunlar yer aldı:"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.'İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir'Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayda ihmal ve kasıt tespit edilmediğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti esnasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını açıkladı.
MSB açıklamasının ilgili bölümünde şunlar yer aldı:
"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.

'İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir'

Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
