https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/msbden-12-askerin-sehit-oldugu-olayla-ilgili-aciklama-ihmal-ve-kasit-tespit-edilmedi-1098420620.html

MSB'den 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama: İhmal ve kasıt tespit edilmedi

MSB'den 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili açıklama: İhmal ve kasıt tespit edilmedi

Sputnik Türkiye

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Milli Savunma... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T12:10+0300

2025-08-07T12:10+0300

2025-08-07T12:35+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

şehit

mağara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Temmuz'da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti esnasında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tahkikatın tamamlandığını açıkladı. MSB açıklamasının ilgili bölümünde şunlar yer aldı:"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.'İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir'Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/cumhurbaskani-erdogandan-sehit-ailelerine-mektup-bu-surecin-hicbir-noktasinda-pazarliga-tavize-yer-1098418668.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), şehit, mağara