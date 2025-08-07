https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/mhpin-9-bolge-yazili-afisleri-sosyal-medyada-gundem-oldu-aciklama-mhpden-geldi-1098428209.html

MHP'nin '9 bölge' yazılı afişleri sosyal medyada gündem oldu: Açıklama MHP'den geldi

MHP'nin Terörsüz Türkiye temalı mitinglerle ilgili asılan afişlerde ' 9 bölge' ifadesi sosyal medyada tartışma çıkardı. Tartışma sürerken MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, MHP'nin çalışmalarını daha önce de 9 bölge olarak yaptığını belirterek yanıt verdi. MHP Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Zafer Küçükkurt da sosyal medyasından "MHP 9 Işık Doktrini’ne atıf yaparak çoğu organizasyonunu dokuz bölgede yapmaktadır. Bu durum herkesçe bilinmektedir" açıklaması yaptı. 9 bölge tartışma çıkardıMHP'nin 'terörsüz Türkiye' temalı mitingler için hazırladığı afişlerde '9 bölge' ifadesi sosyal medyayı karıştırdı. Afişte, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte MHP'nin logosu ve "9 bölge 81 ilde", 'Terörsüz Türkiye' için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada ise Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi bulunurken MHP'nin afişlerinde "9 bölge 81 ilde" yazması tartışma yarattı. MHP'den yanıt geldi: 9 Işık Doktrini'ne atıfTartışmalara yönelik açıklama MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan'dan geldi. Özkan, daha önceki yıllarda da MHP'nin 9 bölge ifadesi kullandığı haberleri paylaşırken, "MHP 9 ışıktan esinlenerek 9 bölge toplantısı tertipliyor" dedi. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada da Özkan, “Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar yaptığı hemen hemen tüm bölgesel çalışmalarını 9 bölge olarak yapar. Bugün bunun üzerinde tepinenler art niyetlidir, itibar etmeyiniz! Aşağıya Google araması bıraktım, dileyen girip bakabilir. 13, 12 ve 7 yıl önce yapılan organizasyonlar… ‘Biz hâlâ Türkeşçiyiz’ masalı okuyup MHP’ye saldıranlar 9 rakamının ne ifade ettiğini bilmiyorlar mı? Yoksa işlerine mi gelmiyor… Türkeşçi de biziz, Ülkücü de biziz… 40 kapı gezenler anlamaz!” ifadelerini kullandı. MHP Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Zafer Küçükkurt da sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "MHP 9 Işık Doktrini’ne atıf yaparak çoğu organizasyonunu dokuz bölgede yapmaktadır. Bu durum herkesçe bilinmektedir" dedi.9 Işık Doktrini nedir?9 Işık Doktrini, Alparslan Türkeş tarafından ortaya konulan ve MHP’nin ideolojik temelini oluşturan, milliyetçilik eksenli bir fikir sistemi. Doktrin dokuz temel ilkeden oluşur. Bunlar şöyle sıralanıyor:1. Milliyetçilik,2. Ülkücülük,3. Ahlâkçılık,4. Toplumculuk,5. İlimcilik,6. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik,7. Köycülük,8. Gelişmecilik ve Halkçılık,9. Endüstricilik ve Teknikçilik

