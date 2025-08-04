MHP lideri Bahçeli: Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır
17:19 04.08.2025 (güncellendi: 18:22 04.08.2025)
© Muhammed Selim KorkutataMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Muhammed Selim Korkutata
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nin silah bırakma süreci kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, CHP’nin komisyona üye vermesini olumlu bir adım olarak değerlendirirken, ön şart dayatmalarını ise anlamsız ve mantıksız buldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan yazılı açıklama yaptı.
TBMM’de kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonuyla ilgili konuşan Bahçeli, CHP'nin komisyona katılmasının olumlu ancak şart sunmasını mantıksız bulduğunu belirtti. Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye, milli birlik ve kardeşliği güncellemiş ve güçlendirmiş Türkiye’dir. Elbette ve beklendiği üzere ülkemizin yeni normaline ayak uydurma zorluğu çekenler vardır ve beklendiği gibi bundan sonra da olacaktır. Bu kapsamda kimi ucuz ve uçuk suçlamaların tedavüle sokulması aslında uyum probleminden ziyade yakalanan tarihi fırsatın çok yönlü tahrip, tahdit ve tahrişiyle ilişkilidir'' dedi.
'Milliyeti meçhul sözde milliyetçiler'
İYİ Parti'nin eleştirilerine cevap veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şöyle konuştu:
Terörsüz Türkiye’yi siyasi ve ideolojik çıkarlarına aykırı görenlerin bir kaşık suda fırtına koparmak için yanıp tutuşmaları, bunun yanında kabaran istek ve iştahları son günlerde iyice artmış ve yaygınlaşmıştır. Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken bağımlı odaklar, milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan, bilahare partimizin dört milletvekiliyle temsil edileceği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”na katılmayan, bununla da kalmayıp asılsız, haksız ve hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların “biz komisyoncu değiliz” zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır. Gazi Meclis’in işleyiş ve işlevselliğinde, aynı zamanda demokratik mekanizmaların ikmal ve ilerleyişinde mühim mevkii bulunan komisyonları “komisyonculukla” bir ve eşit görenlere tutarlılık gereğince düşecek ahlaki sorumluluk İçtüzükte tanımlanmış bütün komisyonlardan da derhal çekilmektir. “Bizim komisyonumuz Türk milletidir” sözü işin özünde mazisi ve mesleği komisyonculuk olanların hezeyan ve hezimetinden başka bir şey değildir. Bu zaaf ve zayıflığın failleri şükür partimizden arınmış, atılmış ve ayrılmışlardır.
CHP'ye seslenen MHP lideri Bahçeli ''Diğer yandan Meclis’te çalışmalarına başlayacak olan komisyona CHP’nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır. Türkiye terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacaktır'' açıklamasında bulundu.