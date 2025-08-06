https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/siddetli-ruzgar-kadikoyde-demir-panoyu-savurdu-bir-kadin-yaralandi-1098407125.html

Şiddetli rüzgar Kadıköy'de demir panoyu savurdu: Bir kadın yaralandı

Şiddetli rüzgar Kadıköy'de demir panoyu savurdu: Bir kadın yaralandı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir pano, yoldan geçen bir kadına çarptı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T18:36+0300

2025-08-06T18:36+0300

2025-08-06T18:36+0300

türki̇ye

rüzgar

şiddetli rüzgar

kadıköy

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Kadıköy Bostancı'da etkili olan rüzgar nedeniyle demir pano savruldu ve yoldan geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu.Hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/-akom-saat-verdi-istanbula-gok-gurultulu-saganak-ve-firtina-geliyor-1098391602.html

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