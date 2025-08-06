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Şiddetli rüzgar Kadıköy'de demir panoyu savurdu: Bir kadın yaralandı
Şiddetli rüzgar Kadıköy'de demir panoyu savurdu: Bir kadın yaralandı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir pano, yoldan geçen bir kadına çarptı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T18:36+0300
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türki̇ye
rüzgar
şiddetli rüzgar
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Kadıköy Bostancı'da etkili olan rüzgar nedeniyle demir pano savruldu ve yoldan geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu.Hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/-akom-saat-verdi-istanbula-gok-gurultulu-saganak-ve-firtina-geliyor-1098391602.html
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rüzgar, şiddetli rüzgar, kadıköy
rüzgar, şiddetli rüzgar, kadıköy

Şiddetli rüzgar Kadıköy'de demir panoyu savurdu: Bir kadın yaralandı

18:36 06.08.2025
© Vatandaş görüntüsüKadıköy
Kadıköy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Vatandaş görüntüsü
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Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden savrulan demir pano, yoldan geçen bir kadına çarptı.
Kadıköy Bostancı'da etkili olan rüzgar nedeniyle demir pano savruldu ve yoldan geçen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İnşaat alanını çevrelemek için kullanılan demir panolardan biri rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savruldu. Pano, o sırada yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yere düşen kadının yardımına önce çevredekiler koştu.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
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