Mehmet Perinçek yanıtladı: 'ABD, Zengezur Koridoru'nu NATO-Atlantik projesi hale getirmek istiyor'

Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta gerçekleştireceği Washington temaslarını Radyo Sputnik'e değerlendirdi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini ve Washington'da ABD ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geleceğini bildirdi.Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la Ermenistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik ikili görüşmenin yanı sıra Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bölgede barışın, refahın ve ekonomik işbirliğinin desteklenmesine ilişkin üçlü görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.ABD basını, Azerbaycan ve Ermenistan arasında görüşülen Zengezur Koridoru hakkında "Trump Köprüsü" iddiasını ortaya atmış, koridorun 100 yıllığına ABD tarafından kiralanacağını öne sürmüştü.Daha önce “Trump’tan Zengezur Koridoru çıkmaz, Atlantik Köprüsü çıkar” sözleri ile ABD’nin müdahalesini eleştiren siyaset bilimci Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Radyo Sputnik için Washington’da düzenlenecek Aliyev, Trump, Paşinyan üçlü zirvesini değerlendirdi.ABD’nin Zengezur Koridoru projesine ortak olmak istediğini belirten Perinçek, şunları söyledi:İran’ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de barış temelli çözüme yeşil ışık yaktığını ancak daha sonra hayatını kaybettiğini hatırlatan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:"Ermenistan, 3+3 Güney Kafkasya Platformu’na dâhil oluyor. Azerbaycan da Batı inisiyatifi dışında bir barış anlaşması imzalayacak duruma gelmişti. Dolayısıyla bölge inisiyatifi harekete geçmiş ve Batı'nın müdahale araçlarını ortadan kaldırmıştı. Bunlarla birlikte İsrail İran'a diş geçiremedi. Ayrıca Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda da bölgede bir mutabakat neredeyse sağlanmıştı. İran da ikna edilmişti. Reisi’nin hemen ölümünden önce İran'ın da bu projeye dâhil edileceği zemin yaratılmıştı."'ABD kaybettiği inisiyatifi geri almak istiyor'ABD’nin 'Rusya’yı kuşatma arzusunun devam ettiğini ve Trump’ın koridora müdahalesi ile Ukrayna sahasında da Amerikan çıkarlarının dayatılmak istendiğini' dile getiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, şunları söyledi:Diğer yandan ABD’nin Orta Asya ilgisini de anımsatan Doç. Dr. Perinçek, Zengezur Koridoru’nun enerji kaynaklarının rotasında oynayacağı role atıfta bulundu ve şu cümleleri kaydetti:'ABD, Zengezur Koridoru'nu bir NATO-Atlantik projesi haline getirmek istiyor'ABD’nin Zengezur Koridoru’nu bir NATO-Atlantik projesi haline getirdikten sonra Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı daha fazla Washington eksenine yakınlaştırmayı amaçladığını ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump’ın hakim olduğu Zengezur Koridoru’nun Türkiye’yi kuşatmasının sadece Kafkaslar’da değil, Suriye’de de yansımaları olacağı hakkında uyarıda bulunan Doç. Dr. Mehmet Perinçek şu ifadeleri kullandı:Türkiye’nin 3+3 Güney Kafkasya Platformu’nu tekrar canlandırması gerektiğini dile getiren Mehmet Perinçek, Radyo Sputnik’e verdiği röportajı şu sözlerle sonlandırdı:“İşte böyle bir proje şu an hayata geçirilmek isteniyor. Fakat bu projenin bir başarı şansının olmadığını da söylemek lazım. Batı'nın, Atlantik planlarının artık bölgede kolay kolay kendisine yer bulamadığını altını çizelim. Bu projeye karşı bölge inisiyatifiyle hareket etmek, bölge inisiyatifini harekete geçirmek, 3+3 Güney Kafkasya Platformu’nu yine canlandırmak büyük önem taşıyor. Bu hem Türkiye'nin kendi milli çıkarları açısından hem de bölge barışı, refahı ve kalkınması açısından oldukça önemli.”

