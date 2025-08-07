Mehmet Perinçek yanıtladı: 'ABD, Zengezur Koridoru'nu NATO-Atlantik projesi hale getirmek istiyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/mehmet-perincek-yanitladi-abd-zengezur-koridorunu-nato-atlantik-projesi-hale-getirmek-istiyor-1098426411.html
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta gerçekleştireceği Washington temaslarını Radyo Sputnik'e değerlendirdi.
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta gerçekleştireceği Washington temaslarını Radyo Sputnik'e değerlendirdi.
Ermenistan hükümeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini ve Washington'da ABD ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geleceğini bildirdi.
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la Ermenistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik ikili görüşmenin yanı sıra Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bölgede barışın, refahın ve ekonomik işbirliğinin desteklenmesine ilişkin üçlü görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.
ABD basını, Azerbaycan ve Ermenistan arasında görüşülen Zengezur Koridoru hakkında "Trump Köprüsü" iddiasını ortaya atmış, koridorun 100 yıllığına ABD tarafından kiralanacağını öne sürmüştü.
Daha önce “Trump’tan Zengezur Koridoru çıkmaz, Atlantik Köprüsü çıkar” sözleri ile ABD’nin müdahalesini eleştiren siyaset bilimci Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Radyo Sputnik için Washington’da düzenlenecek Aliyev, Trump, Paşinyan üçlü zirvesini değerlendirdi.
ABD’nin Zengezur Koridoru projesine ortak olmak istediğini belirten Perinçek, şunları söyledi:
Son dönemde basında yer alan haberlere ve yapılan açıklamalara göre Zengezur Koridoru’na yeni bir ortak geliyor. Daha doğrusu bir ortak değişikliği yaşanıyor. Proje Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve ABD arasında olacak. İsmini de “Trump Köprüsü” koymuşlar. Koridor, ABD'ye kiralanacak ve Amerikalı özel askeri şirket de bu koridorun güvenliğini sağlayacak. ABD, son dönemde Güney Kafkasya'da inisiyatifi kaybetmişti. Karabağ Savaşı sonrası oyun dışı kalmıştı. Minsk Grubu’nun tasfiyesiyle ABD'nin bölgeye müdahale araçlarından en önemlisi ortadan kalkmıştı. Gürcistan'da da işler istediği gibi gitmiyor Washington’un. O kadar turuncu devrimlerden sonra Gürcistan kendi milli çıkarlarına geri dönüyor, ABD dayatmalarına direniyor.
İran’ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de barış temelli çözüme yeşil ışık yaktığını ancak daha sonra hayatını kaybettiğini hatırlatan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan, 3+3 Güney Kafkasya Platformu’na dâhil oluyor. Azerbaycan da Batı inisiyatifi dışında bir barış anlaşması imzalayacak duruma gelmişti. Dolayısıyla bölge inisiyatifi harekete geçmiş ve Batı'nın müdahale araçlarını ortadan kaldırmıştı. Bunlarla birlikte İsrail İran'a diş geçiremedi. Ayrıca Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda da bölgede bir mutabakat neredeyse sağlanmıştı. İran da ikna edilmişti. Reisi’nin hemen ölümünden önce İran'ın da bu projeye dâhil edileceği zemin yaratılmıştı."
'ABD kaybettiği inisiyatifi geri almak istiyor'
ABD’nin 'Rusya’yı kuşatma arzusunun devam ettiğini ve Trump’ın koridora müdahalesi ile Ukrayna sahasında da Amerikan çıkarlarının dayatılmak istendiğini' dile getiren Doç. Dr. Mehmet Perinçek, şunları söyledi:
“Şimdi ABD, bu kaybettiği inisiyatifi geri almak istiyor. Bunun için tabii Zengezur Koridoru’nun içine girmesi, bu projenin sahibi olması oldukça önemli. Bu proje üzerinden Rusya'yı kuşatacak, Ukrayna konusunda kendi koşullarını Rusya'ya dayatacak bir zemin elde etmiş olacak. İran'ı kuşatacak ve tabii Türkiye'yi de kuşatmış olacak. Ne kadar ciddi bir savaş gücü olmasa da orada Amerikan askerlerinin, özel askeri şirket de olsa, orada bulunması Washington açısından büyük avantaj. Elbette orada sadece o enerji yolunun veya koridorun güvenliğiyle uğraşmayacakları açık.”
Diğer yandan ABD’nin Orta Asya ilgisini de anımsatan Doç. Dr. Perinçek, Zengezur Koridoru’nun enerji kaynaklarının rotasında oynayacağı role atıfta bulundu ve şu cümleleri kaydetti:
“Enerji kaynaklarını ve yollarını kontrol etmek açısından da bu koridor ABD planlarında önemli rol oynuyor. Güney Kafkasya'nın konumu herkesin malumu. Hem Batı Asya hem de Orta Asya için oldukça stratejik önemde. Diğer taraftan Orta Asya enerji kaynaklarının Rusya'yı dolanarak Batı'ya ulaştırılmasında da önemli bir rol oynayabilecek.”
'ABD, Zengezur Koridoru'nu bir NATO-Atlantik projesi haline getirmek istiyor'
ABD’nin Zengezur Koridoru’nu bir NATO-Atlantik projesi haline getirdikten sonra Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı daha fazla Washington eksenine yakınlaştırmayı amaçladığını ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD'nin amaçları bunlarla sınırlı değil. Bunlarla birlikte ABD, bu projenin içine girerek, bunu Atlantik projesi haline getirerek ve Türkiye ve Azerbaycan'ı da bu projenin içine çekerek aslında Ankara ve Bakü’nün Moskova'yla ve Tahran'la ilişkilerini de sabote etmiş olacak ve böylece Türkiye ve Azerbaycan yalnızlaşacak ve Amerika açısından kolay lokma haline gelecek. Dolayısıyla baktığımızda Zengezur Koridoru ne her zaman iyi ne her zaman kötü. Önemli olan burada kimin stratejisinde rol oynadığı. Zengezur Koridoru, “Trump Köprüsü”ne dönüştü mü Atlantik projesi haline gelir ve Türkiye'nin bile kendisini kuşatacak bir plan olur.”
Trump’ın hakim olduğu Zengezur Koridoru’nun Türkiye’yi kuşatmasının sadece Kafkaslar’da değil, Suriye’de de yansımaları olacağı hakkında uyarıda bulunan Doç. Dr. Mehmet Perinçek şu ifadeleri kullandı:
“Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesi peşi sıra başka teslimiyetleri de beraberinde getirecektir. Çünkü Zengezur Koridoru tek başına hayata geçecek bir proje değil. Karadeniz'de, Suriye'de, Doğu Akdeniz'deki başka Amerikan planlarının da başarısına bağlı. Dolayısıyla bu bir paket program. Bunun içine girdiniz mi, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Karadeniz'de de Amerikan planlarına teslim olmak zorunda kalırsınız. Bunun zaten en önemli örneklerinden birini görüyoruz. Azerbaycan-Rusya gerilimi yaşanıyor. Bu gerilimin esas olarak bu plana bağlı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Zengezur Koridoru bir Atlantik projesine dönüştüğü zaman Rusya'nın devre dışı bırakılması lazım. Rusya'yla Azerbaycan ilişkilerinin kötü olması gerekiyor. Bununla birlikte de Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin de gereğinden belki fazla iyi duruma getirilmesi de gerekebiliyor.”
Türkiye’nin 3+3 Güney Kafkasya Platformu’nu tekrar canlandırması gerektiğini dile getiren Mehmet Perinçek, Radyo Sputnik’e verdiği röportajı şu sözlerle sonlandırdı:
“İşte böyle bir proje şu an hayata geçirilmek isteniyor. Fakat bu projenin bir başarı şansının olmadığını da söylemek lazım. Batı'nın, Atlantik planlarının artık bölgede kolay kolay kendisine yer bulamadığını altını çizelim. Bu projeye karşı bölge inisiyatifiyle hareket etmek, bölge inisiyatifini harekete geçirmek, 3+3 Güney Kafkasya Platformu’nu yine canlandırmak büyük önem taşıyor. Bu hem Türkiye'nin kendi milli çıkarları açısından hem de bölge barışı, refahı ve kalkınması açısından oldukça önemli.”