Paşinyan ABD'yi ziyaret edecek: Trump ve Aliyev'le görüşmesi bekleniyor
09:04 06.08.2025 (güncellendi: 17:11 06.08.2025)
© Sputnik / Kristina KormilitsinaAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
Abone ol
Paşinyan'ın ABD'ye giderek Trump ve Aliyev'le görüşmeler yapacağı bildirildi.
Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini ve Washington'da ABD ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geleceğini doğruladı.
Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la Ermenistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik ikili görüşmenin yanı sıra Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bölgede barışın, refahın ve ekonomik işbirliğinin desteklenmesine ilişkin üçlü görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.
Trump'ın haftalık bültenine göre ABD Başkanı'nın Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul etmesi bekleniyor.
Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la Ermenistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik ikili görüşmenin yanı sıra Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bölgede barışın, refahın ve ekonomik işbirliğinin desteklenmesine ilişkin üçlü görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.
Trump'ın haftalık bültenine göre ABD Başkanı'nın Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul etmesi bekleniyor.