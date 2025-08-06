https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/pasinyan-abdyi-ziyaret-edecek-trump-ve-aliyevle-gorusmesi-bekleniyor-1098405235.html

Paşinyan ABD'yi ziyaret edecek: Trump ve Aliyev'le görüşmesi bekleniyor

Paşinyan ABD'yi ziyaret edecek: Trump ve Aliyev'le görüşmesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Paşinyan'ın ABD'ye giderek Trump ve Aliyev'le görüşmeler yapacağı bildirildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T09:04+0300

2025-08-06T09:04+0300

2025-08-06T17:11+0300

dünya

i̇lham aliyev

azerbaycan

abd

ermenistan

donald trump

nikol paşinyan

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Ermenistan hükümeti, Başbakan Nikol Paşinyan'ın 7-8 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceğini ve Washington'da ABD ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geleceğini doğruladı.Ermeni hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la Ermenistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik ikili görüşmenin yanı sıra Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bölgede barışın, refahın ve ekonomik işbirliğinin desteklenmesine ilişkin üçlü görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi.Trump'ın haftalık bültenine göre ABD Başkanı'nın Aliyev ve Paşinyan'ı 8 Ağustos Cuma günü kabul etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html

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abd

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i̇lham aliyev, azerbaycan, abd, ermenistan, donald trump, nikol paşinyan