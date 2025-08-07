https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/karar-resmi-gazetede-limitler-yuzde-100-artirildi-1098412634.html

Karar Resmi Gazete'de: Limitler yüzde 100 artırıldı

Karar Resmi Gazete'de: Limitler yüzde 100 artırıldı

Sputnik Türkiye

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T09:26+0300

2025-08-07T09:26+0300

2025-08-07T09:26+0300

ekonomi̇

kobi̇

resmi gazete

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093885415_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0938fa7e72d317bc38c2ee748e6baeb.jpg

KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi.Bilanço sınırı 1 milyar lira olduKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi."Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yüzde yüz arttıBuna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nefes-kredisi-basvurulari-basladi-hangi-bankalara-basvuruda-bulunabilir-nefes-kredisi-kac-lira-1097696565.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kobi̇ tanımında değişiklik