Karar Resmi Gazete'de: Limitler yüzde 100 artırıldı
Karar Resmi Gazete'de: Limitler yüzde 100 artırıldı
07.08.2025
KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi.Bilanço sınırı 1 milyar lira olduKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi."Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yüzde yüz arttıBuna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nefes-kredisi-basvurulari-basladi-hangi-bankalara-basvuruda-bulunabilir-nefes-kredisi-kac-lira-1097696565.html
ankara
09:26 07.08.2025
KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi.

Bilanço sınırı 1 milyar lira oldu

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yüzde yüz arttı

Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.
Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.
Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.
para - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
EKONOMİ
'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?
8 Temmuz, 12:44
