Karar Resmi Gazete'de: Limitler yüzde 100 artırıldı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T09:26+0300
2025-08-07T09:26+0300
2025-08-07T09:26+0300
ekonomi̇
kobi̇
resmi gazete
ankara
KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi.Bilanço sınırı 1 milyar lira olduKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırı 1 milyar liraya yükseltildi."Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yüzde yüz arttıBuna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.
ankara
kobi̇ tanımında değişiklik
kobi̇ tanımında değişiklik
KOBİ'nin mali tanımında değişikliğe gidildi.
Bilanço sınırı 1 milyar lira oldu
"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, mevcut düzenlemede KOBİ'ler, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyordu.
Değişiklikle yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar lirayı aşmayan işletmeler, KOBİ olarak tanımlandı.
Söz konusu yeni tanımlama orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.