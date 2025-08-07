https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/karabukte-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098426111.html

Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı

Karabük’te kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Arıcak köyü mevkiindeki yüksek ve eğimli alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

