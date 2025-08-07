Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/karabukte-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1098426111.html
Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı
Karabük’te kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Arıcak köyü mevkiindeki yüksek ve eğimli alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.
15:12 07.08.2025 (güncellendi: 15:44 07.08.2025)
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.
TÜRKİYE
2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
5 Ağustos, 17:33
Haber akışı
