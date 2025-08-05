https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/2-ilde-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-suruyor-1098380732.html

2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Karabük ve Denizli’de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin her iki bölgede de yangını kontrol altına alma çalışmaları devam... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T17:33+0300

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orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

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Karabük ve Denizli'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale sürüyor.Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Yüksek ve eğimli arazide çıkan yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da benzer şekilde yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, karabük, denizli, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü