https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/2-ilde-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-suruyor-1098380732.html
2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Karabük ve Denizli’de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin her iki bölgede de yangını kontrol altına alma çalışmaları devam... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T17:33+0300
2025-08-05T17:33+0300
2025-08-05T17:33+0300
türki̇ye
türkiye
karabük
denizli
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098380558_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_7f7a56f08bbef356429f1512521fc1fa.jpg
Karabük ve Denizli'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale sürüyor.Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Yüksek ve eğimli arazide çıkan yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da benzer şekilde yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html
türki̇ye
karabük
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098380558_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_3b76d88e7ea297d544b1cb98bc86675a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, karabük, denizli, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
türkiye, karabük, denizli, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
2 ilde orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Karabük ve Denizli’de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin her iki bölgede de yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Karabük ve Denizli'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Karabük’ün merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Yüksek ve eğimli arazide çıkan yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da benzer şekilde yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.