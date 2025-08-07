Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/jennifer-lopezi-kapidan-cevirmisti-magaza-calisani-hakkinda-karar-verildi-1098425186.html
Jennifer Lopez'i kapıdan çevirmişti: Mağaza çalışanı hakkında karar verildi

14:17 07.08.2025
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, kalabalık nedeniyle mağazaya kabul etmeyen güvenlik görevlisi hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.
Konser için geldiği İstanbul'da bir AVM'deki lüks mağazaya girmek isteyen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, mağazanın güvenliği tarafından içerideki müşteri sayısının fazla olması nedeniyle içeriye alınmamıştı. Kısa bir süre sonra durum fark edildiğinde ise en çok merak edilen ise ünlü ismi mağazaya almayan güvenlik görevlisi hakkında yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Mağaza yönetimi, görevlinin sadece prosedürü uyguladığını belirterek herhangi bir kusuru olmadığını ve bu nedenle de bir yaptırımın söz konusu olmadığını belirtti.

Güvenlik tanımayınca mağazaya giremedi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinden önce alışveriş yapmak için İstinye Park'a gitti. Buradan Channel Mağazası'na girmek isteyen ünlü ismi, mağazanın güvenlik görevlisi pandemi sonrası devam eden 'sınırlı sayıda' müşteri alınması politikası kapsamında içeri alamayacağını belirtti. Durumu sonradan fark eden mağaza çalışanları Lopez’i içeri davet etti. Ancak ünlü sanatçı bu daveti nazikçe geri çevirdi

Güvenlik görevlisinin durumu merak konusu oldu

Prosedürü uygulayan personelin bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu. Sözcü'nün haberine göre, mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bu nedenle bir kusur görülmediğini belirtti.
