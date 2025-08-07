https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/jennifer-lopezi-kapidan-cevirmisti-magaza-calisani-hakkinda-karar-verildi-1098425186.html

Jennifer Lopez'i kapıdan çevirmişti: Mağaza çalışanı hakkında karar verildi

Jennifer Lopez'i kapıdan çevirmişti: Mağaza çalışanı hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i, kalabalık nedeniyle mağazaya kabul etmeyen güvenlik görevlisi hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T14:17+0300

2025-08-07T14:17+0300

2025-08-07T14:17+0300

yaşam

jennifer lopez

mağaza

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098388557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a89fb5e79eb1b68d0872487f20b8daf8.jpg

Konser için geldiği İstanbul'da bir AVM'deki lüks mağazaya girmek isteyen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, mağazanın güvenliği tarafından içerideki müşteri sayısının fazla olması nedeniyle içeriye alınmamıştı. Kısa bir süre sonra durum fark edildiğinde ise en çok merak edilen ise ünlü ismi mağazaya almayan güvenlik görevlisi hakkında yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Mağaza yönetimi, görevlinin sadece prosedürü uyguladığını belirterek herhangi bir kusuru olmadığını ve bu nedenle de bir yaptırımın söz konusu olmadığını belirtti. Güvenlik tanımayınca mağazaya giremediDünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinden önce alışveriş yapmak için İstinye Park'a gitti. Buradan Channel Mağazası'na girmek isteyen ünlü ismi, mağazanın güvenlik görevlisi pandemi sonrası devam eden 'sınırlı sayıda' müşteri alınması politikası kapsamında içeri alamayacağını belirtti. Durumu sonradan fark eden mağaza çalışanları Lopez’i içeri davet etti. Ancak ünlü sanatçı bu daveti nazikçe geri çevirdiGüvenlik görevlisinin durumu merak konusu olduProsedürü uygulayan personelin bir yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu. Sözcü'nün haberine göre, mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bu nedenle bir kusur görülmediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/jennifer-lopez-istanbulda-magazaya-alinmadi-doluyuz-1098355842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jennifer lopez, mağaza, güvenlik