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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/jennifer-lopez-istanbulda-magazaya-alinmadi-doluyuz-1098355842.html
Jennifer Lopez İstanbul'da mağazaya alınmadı: 'Doluyuz'
Jennifer Lopez İstanbul'da mağazaya alınmadı: 'Doluyuz'
Sputnik Türkiye
İstanbul'a konser vermek için gelen Jennifer Lopez, tanınmayarak girmek istediği mağazaya 'doluluk' sebebiyle sokulmadı. Daha sonra tekrardan mağazaya davet... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T00:00+0300
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yaşam
jennifer lopez
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chanel
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.İstinye Park'ta Chanel mağazasına gimek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/komedyen-hasan-can-kaya-duyurdu-konusanlar-platform-degistirdi-1098355119.html
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jennifer lopez, jennifer lopez mağazaya alınmadı
jennifer lopez, jennifer lopez mağazaya alınmadı

Jennifer Lopez İstanbul'da mağazaya alınmadı: 'Doluyuz'

00:00 05.08.2025
© AA / Regnum Carya Jennifer Lopez
Jennifer Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Regnum Carya
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İstanbul'a konser vermek için gelen Jennifer Lopez, tanınmayarak girmek istediği mağazaya 'doluluk' sebebiyle sokulmadı. Daha sonra tekrardan mağazaya davet edilen Lopez, daveti geri çevirdi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.
İstinye Park'ta Chanel mağazasına gimek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.
Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.
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