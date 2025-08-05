https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/jennifer-lopez-istanbulda-magazaya-alinmadi-doluyuz-1098355842.html

Jennifer Lopez İstanbul'da mağazaya alınmadı: 'Doluyuz'

Jennifer Lopez İstanbul'da mağazaya alınmadı: 'Doluyuz'

Sputnik Türkiye

İstanbul'a konser vermek için gelen Jennifer Lopez, tanınmayarak girmek istediği mağazaya 'doluluk' sebebiyle sokulmadı. Daha sonra tekrardan mağazaya davet... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T00:00+0300

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yaşam

jennifer lopez

i̇stanbul

chanel

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konser vermek için İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser öncesi yaptığı alışveriş esnasında bir mağazaya alınmadı.İstinye Park'ta Chanel mağazasına gimek isteyen Lopez'e, mağazanın güvenlik görevlisinden 'Doluyuz' yanıtı geldi. Cevabı sorun etmeyen şarkıcı, "Tamam, sorun değil" diyerek geri döndü.Lopez'in başka mağazalarda vakit geçirmesinin ardından, Chanel mağazası görevlisi Lopez'i mağazaya davet etti. Lopez'in ise bu daveti reddettiği öğrenildi.

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jennifer lopez, jennifer lopez mağazaya alınmadı