Jandarmadan Kahramanmaraş'ta operasyon: 226 gözaltı, dokuz tutuklama

Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir uygulama yapıldı. Denetimlerde 226 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerden dokuzu... 07.08.2025

Kahramanmaraş'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda yakalanan 226 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı.Kahramanmaraş'ta jandarma operasyonuİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 226 kişi gözaltına alındı.Operasyonlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 8 tabanca mühimmatı, 23 kazı malzemesi ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 9'u tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

