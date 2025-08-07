https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/izmirde-7-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098411410.html
İzmir'de 7 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'de su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya konuldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün belirlenen ilçelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek" açıklamasını yaptı. İZSU planlamasına göre İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahallerle şöyle:Bölge 2İlçeler: Karşıyaka, ÇiğliKesinti Günleri ve Saatleri:07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:0012 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:0017 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00Mahalleler:Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, YalıÇiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen ilçelerde su kesintisini duyurdu. Buna göre 07 Ağustos Perşembe günü kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler belirlendi.
İzmir'de su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya konuldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün belirlenen ilçelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek" açıklamasını yaptı.
İZSU planlamasına göre İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahallerle şöyle:
İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti Günleri ve Saatleri:
07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:00
12 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:00
17 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı
Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni