Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/italyayi-sicilyaya-baglayacak-dunyanin-en-koprusune-onay-verildi-maliyetin-nato-hesabina-yazilmasi-1098414224.html
İtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en uzun köprüsüne onay verildi: Maliyetin NATO hesabına yazılması umuluyor
İtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en uzun köprüsüne onay verildi: Maliyetin NATO hesabına yazılması umuluyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun köprüsü projesine onay verildi. 13.5 milyar euroluk Messina Köprüsü İtalya'yı Sicilya Adası'na bağlayacak. Proje hedefi 2033 olarak açıklandı... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T10:23+0300
2025-08-07T10:36+0300
dünya
messina
calabria
roma
nato
i̇talya
sicilya
sicilya adası
köprü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098414270_0:145:1536:1009_1920x0_80_0_0_a7af478e633303ee49f4ef752c7a9047.png
İtalya hükümeti, Sicilya ile İtalya ana karası Calabria bölgesini bağlayacak dünyanın en uzun asma köprüsüne resmen onay verdi. Messina Boğazı’nı geçecek 3.3 km’lik köprü, iki 400 metrelik kuleye asılı olacak ve üzerinde çift yönlü 3 şeritli kara yolu ile demiryolu hattı taşıyacak.Toplam maliyeti 13.5 milyar euro olan proje, bölgeye yılda 120 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyor. Başbakan Giorgia Meloni projeyi “İtalya'nın geleceğine yatırım” olarak nitelendirdi.Ancak projeye karşı çıkanlar da var. Yerel halk, çevreciler ve muhalefet partileri, deprem riski, çevresel zarar ve mafya etkisi gibi endişeleri dile getiriyor. Kamulaştırma süreçleri ve çevresel onaylar süreci uzatabilir.Yapımın 2032-2033 yıllarında tamamlanması planlanıyor. Eğer gerçekleşirse bu köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.NATO hesabına yazmayı planlıyorlarRoma, köprünün askeri harcama olarak sınıflandırılmasını ve böylece NATO'nun yüzde 5 GSYİH taaddüdü içinde sayılması umuyor.600'den fazla profesör ve araştırmacıdan oluşan bir grup, bu yaz başlarında askeri sınıflandırmaya karşı çıkan bir mektup imzalayarak, böyle bir hamlenin askeri kullanıma dayanıklı olup olmadığını görmek için ek değerlendirmeler gerektireceğini belirtti.Şu anda trenlerin Boğaz'ı geçmesinin tek yolu, vagonların feribotlara yüklenmesi ve 30 dakikalık bir yolculukla denizden taşınması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/rubio-trump-rusyaya-yaptirimlar-konusunda-onumuzdeki-24-36-saat-icinde-bir-karar-verecek-1098413597.html
messina
calabria
i̇talya
sicilya
sicilya adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098414270_87:0:1452:1024_1920x0_80_0_0_462ad8ce460b3778c58c0b5f85c47f4f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
messina, calabria, roma, nato, i̇talya, sicilya, sicilya adası, köprü
messina, calabria, roma, nato, i̇talya, sicilya, sicilya adası, köprü

İtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en uzun köprüsüne onay verildi: Maliyetin NATO hesabına yazılması umuluyor

10:23 07.08.2025 (güncellendi: 10:36 07.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en köprüsüne onay verildi
İtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en köprüsüne onay verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Dünyanın en uzun köprüsü projesine onay verildi. 13.5 milyar euroluk Messina Köprüsü İtalya'yı Sicilya Adası'na bağlayacak. Proje hedefi 2033 olarak açıklandı. İtalya, köprüyü NATO hedefi olan "yüzde 5 GSYİH savunma harcamasına" dahil etmek istiyor.
İtalya hükümeti, Sicilya ile İtalya ana karası Calabria bölgesini bağlayacak dünyanın en uzun asma köprüsüne resmen onay verdi. Messina Boğazı’nı geçecek 3.3 km’lik köprü, iki 400 metrelik kuleye asılı olacak ve üzerinde çift yönlü 3 şeritli kara yolu ile demiryolu hattı taşıyacak.
Toplam maliyeti 13.5 milyar euro olan proje, bölgeye yılda 120 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyor. Başbakan Giorgia Meloni projeyi “İtalya'nın geleceğine yatırım” olarak nitelendirdi.
Ancak projeye karşı çıkanlar da var. Yerel halk, çevreciler ve muhalefet partileri, deprem riski, çevresel zarar ve mafya etkisi gibi endişeleri dile getiriyor. Kamulaştırma süreçleri ve çevresel onaylar süreci uzatabilir.
Yapımın 2032-2033 yıllarında tamamlanması planlanıyor. Eğer gerçekleşirse bu köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.

NATO hesabına yazmayı planlıyorlar

Roma, köprünün askeri harcama olarak sınıflandırılmasını ve böylece NATO'nun yüzde 5 GSYİH taaddüdü içinde sayılması umuyor.
600'den fazla profesör ve araştırmacıdan oluşan bir grup, bu yaz başlarında askeri sınıflandırmaya karşı çıkan bir mektup imzalayarak, böyle bir hamlenin askeri kullanıma dayanıklı olup olmadığını görmek için ek değerlendirmeler gerektireceğini belirtti.
Şu anda trenlerin Boğaz'ı geçmesinin tek yolu, vagonların feribotlara yüklenmesi ve 30 dakikalık bir yolculukla denizden taşınması.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Rubio: Trump Rusya'ya yaptırımlar konusunda önümüzdeki 24-36 saat içinde bir karar verecek
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала