İtalya'yı Sicilya'ya bağlayacak dünyanın en uzun köprüsüne onay verildi: Maliyetin NATO hesabına yazılması umuluyor
İtalya'yı Sicilya’ya bağlayacak dünyanın en uzun köprüsüne onay verildi: Maliyetin NATO hesabına yazılması umuluyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın en uzun köprüsü projesine onay verildi. 13.5 milyar euroluk Messina Köprüsü İtalya'yı Sicilya Adası'na bağlayacak. Proje hedefi 2033 olarak açıklandı...
10:23 07.08.2025 (güncellendi: 10:36 07.08.2025)
Dünyanın en uzun köprüsü projesine onay verildi. 13.5 milyar euroluk Messina Köprüsü İtalya'yı Sicilya Adası'na bağlayacak. Proje hedefi 2033 olarak açıklandı. İtalya, köprüyü NATO hedefi olan "yüzde 5 GSYİH savunma harcamasına" dahil etmek istiyor.
İtalya hükümeti, Sicilya ile İtalya ana karası Calabria bölgesini bağlayacak dünyanın en uzun asma köprüsüne resmen onay verdi. Messina Boğazı’nı geçecek 3.3 km’lik köprü, iki 400 metrelik kuleye asılı olacak ve üzerinde çift yönlü 3 şeritli kara yolu ile demiryolu hattı taşıyacak.
Toplam maliyeti 13.5 milyar euro olan proje, bölgeye yılda 120 bin kişilik istihdam sağlamayı hedefliyor. Başbakan Giorgia Meloni projeyi “İtalya'nın geleceğine yatırım” olarak nitelendirdi.
Ancak projeye karşı çıkanlar da var. Yerel halk, çevreciler ve muhalefet partileri, deprem riski, çevresel zarar ve mafya etkisi gibi endişeleri dile getiriyor. Kamulaştırma süreçleri ve çevresel onaylar süreci uzatabilir.
Yapımın 2032-2033 yıllarında tamamlanması planlanıyor. Eğer gerçekleşirse bu köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.
NATO hesabına yazmayı planlıyorlar
Roma, köprünün askeri harcama olarak sınıflandırılmasını ve böylece NATO'nun yüzde 5 GSYİH taaddüdü içinde sayılması umuyor.
600'den fazla profesör ve araştırmacıdan oluşan bir grup, bu yaz başlarında askeri sınıflandırmaya karşı çıkan bir mektup imzalayarak, böyle bir hamlenin askeri kullanıma dayanıklı olup olmadığını görmek için ek değerlendirmeler gerektireceğini belirtti.
Şu anda trenlerin Boğaz'ı geçmesinin tek yolu, vagonların feribotlara yüklenmesi ve 30 dakikalık bir yolculukla denizden taşınması.