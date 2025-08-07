Türkiye
İstanbul'u sağanak vurdu: Metrekareye 12 kilograma kadar yağış düştü
İstanbul'u sağanak vurdu: Metrekareye 12 kilograma kadar yağış düştü
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Metrekareye 12,1 kilograma kadar yağış düşerken, 58 ağaç devrildi, 6 araç zarar gördü.
İstanbul'u sağanak vurdu: Metrekareye 12 kilograma kadar yağış düştü

12:33 07.08.2025
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Metrekareye 12,1 kilograma kadar yağış düşerken, 58 ağaç devrildi, 6 araç zarar gördü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, özellikle Silivri ve Çatalca bölgelerinde etkili oldu. Kısa sürede tüm kente yayılan yağış, gece boyunca aralıklarla devam etti.

Metrekareye 12 kilograma kadar yağış düştü

Kent genelinde yapılan ölçümlerde, farklı bölgelerde metrekareye 5 ila 12,1 kilogram arasında yağış düştüğü belirlendi. Bu yoğunluk, özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerine neden oldu.

Fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu

Şiddetli rüzgar ve sağanak sonucu kent genelinde 58 ağaç devrildi, 2 çatıda uçma yaşandı. Ayrıca tehlike arz eden 11 parça yapı unsuru tespit edildi. Bu olaylar nedeniyle 6 araçta hasar meydana geldi.

Sağanak yağış ne zaman bitecek?

Meteorolojik verilere göre, yağışların bugün öğleden sonra etkisini azaltması, ancak yarın gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinden başlayarak yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. Cumartesi günü itibarıyla yağışlı havanın sona ermesi, ardından yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının 30-33 dereceye çıkması öngörülüyor.
