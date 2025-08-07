https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degistirme-kapsaminda-atanamayan-ogretmenlere-iliskin-duyuru-1098426290.html

'İller arası mazerete bağlı yer değiştirme' kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru

'İller arası mazerete bağlı yer değiştirme' kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T15:42+0300

2025-08-07T15:42+0300

2025-08-07T15:42+0300

türki̇ye

öğretmen

milli eğitim bakanlığı (meb)

atanamayan öğretmenler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_0:44:1000:607_1920x0_80_0_0_dd6ec0b2703fa226873f43b52bab094c.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.Başvurular ne zaman?Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-il-ici-atama-sonuclari-nasil-ogrenilir-1097939195.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen, milli eğitim bakanlığı (meb), atanamayan öğretmenler