Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degistirme-kapsaminda-atanamayan-ogretmenlere-iliskin-duyuru-1098426290.html
'İller arası mazerete bağlı yer değiştirme' kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru
'İller arası mazerete bağlı yer değiştirme' kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T15:42+0300
2025-08-07T15:42+0300
türki̇ye
öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb)
atanamayan öğretmenler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_0:44:1000:607_1920x0_80_0_0_dd6ec0b2703fa226873f43b52bab094c.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.Başvurular ne zaman?Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-il-ici-atama-sonuclari-nasil-ogrenilir-1097939195.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_66:0:934:651_1920x0_80_0_0_d9dc4c1e097c07e6819948484fd525ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öğretmen, milli eğitim bakanlığı (meb), atanamayan öğretmenler
öğretmen, milli eğitim bakanlığı (meb), atanamayan öğretmenler

'İller arası mazerete bağlı yer değiştirme' kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru

15:42 07.08.2025
© Fotoğraf : İHAöğretmen, atama
öğretmen, atama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf : İHA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.

Başvurular ne zaman?

Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.
Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı: İl içi atama sonuçları nasıl öğrenilir?
16 Temmuz, 19:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала