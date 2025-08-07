Türkiye
Hamas: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak
Hamas: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak
Hamas, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi açıklamaları hakkında planın müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğunu ifade etti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin 'tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri' yönündeki açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının' soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu, müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.Planın, 'Netanyahu'nun İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını' açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı vurgulandı.
Hamas: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak

23:05 07.08.2025
© AA / Abdallah F.s. AlattarHamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
Hamas, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi açıklamaları hakkında planın müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğunu ifade etti.
Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin 'tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri' yönündeki açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının' soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu, müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.
Planın, 'Netanyahu'nun İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını' açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı vurgulandı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
22:36
