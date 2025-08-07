https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/hamas--netanyahunun-gazze-plani-muzakere-surecine-darbedir-saldirilar-israil-ordusuna-pahaliya-1098432002.html

Hamas: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak

Hamas: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak

Hamas, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi açıklamaları hakkında planın müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğunu ifade etti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin 'tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri' yönündeki açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının' soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu, müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.Planın, 'Netanyahu'nun İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını' açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı vurgulandı.

