Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.Bakan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.'Türkiye terör örgütleriyle mücadelede Suriye'nin yanında'Fidan, Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadelere yer verdi:Bakan Fidan, görüşmelerde İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerinin de ele alındığını belirtti.Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

