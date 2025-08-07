https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/disisleri-bakani-fidan-turkiye-olarak-suriyenin-teror-orgutlerine-karsi-verdigi-mucadeleyi-1098431842.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Suriye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye'nin Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T22:36+0300
2025-08-07T22:36+0300
2025-08-07T22:36+0300
dünya
hakan fidan
recep tayyip erdoğan
türkiye
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097061_0:794:1082:1403_1920x0_80_0_0_7029ce4bfe80970d439648940278042b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.Bakan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.'Türkiye terör örgütleriyle mücadelede Suriye'nin yanında'Fidan, Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadelere yer verdi:Bakan Fidan, görüşmelerde İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerinin de ele alındığını belirtti.Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ermenistan-ve-azerbaycan-anlasma-imzalarsa-abd-zengezur-koridorunun-kontrolunu-tamamen-ele-gecirir-1098431525.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097061_0:594:1082:1406_1920x0_80_0_0_8163cdfe23b40bdffc3aa1d34b97cfd4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, recep tayyip erdoğan, türkiye, suriye
hakan fidan, recep tayyip erdoğan, türkiye, suriye
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye olarak Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz
Suriye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Fidan Türkiye'nin Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.
Bakan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti.
'Türkiye terör örgütleriyle mücadelede Suriye'nin yanında'
Fidan, Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadelere yer verdi:
"Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.
Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye hükümetine gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık."
Bakan Fidan, görüşmelerde İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerinin de ele alındığını belirtti.
Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.