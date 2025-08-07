Türkiye
Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi
Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi
dünya
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
ankara valiliği
i̇l jandarma komutanlığı
tağşiş
taklit tağşiş listesi
peynir
tereyağ
süt
21:43 07.08.2025
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir firmaya düzenlenen baskında, piyasa değeri 12 milyon lirayı bulan tonlarca sahte ve sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edildi.
Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.
Denetimde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, niteliği değiştirilmiş ve tüketime uygun olmayan 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet sahte etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik tespit edilerek imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait sahte etiketlerin de ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
