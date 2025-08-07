https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ankarada-12-milyonluk-gida-vurgunu-tonlarca-sahte-urun-ele-gecirildi-1098431399.html

Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir firmaya düzenlenen baskında, piyasa değeri 12 milyon lirayı bulan tonlarca sahte ve sağlıksız gıda ürünü ele geçirildi... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T21:43+0300

2025-08-07T21:43+0300

2025-08-07T21:43+0300

dünya

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

ankara valiliği

i̇l jandarma komutanlığı

tağşiş

taklit tağşiş listesi

peynir

tereyağ

süt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26390531a6215b7d2daa7c9c4d061d9a.jpg

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.Denetimde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, niteliği değiştirilmiş ve tüketime uygun olmayan 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet sahte etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik tespit edilerek imha edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait sahte etiketlerin de ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/denizlide-yatalak-annesini-darbeden-sizofreni-hastasi-gozaltina-alindi-1098429851.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, ankara valiliği, i̇l jandarma komutanlığı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, peynir, tereyağ, süt