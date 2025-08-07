https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ankarada-12-milyonluk-gida-vurgunu-tonlarca-sahte-urun-ele-gecirildi-1098431399.html
Ankara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildi
Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.
Denetimde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, niteliği değiştirilmiş ve tüketime uygun olmayan 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet sahte etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik tespit edilerek imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait sahte etiketlerin de ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve adli tahkikat başlatıldığı belirtilerek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.