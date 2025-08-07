Türkiye
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldı.
dünya
rusya
türkiye
ukrayna
müzakere
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulunarak ABD'nin de katılım sağlayacağı olası bir 4. tur görüşmelerin olasılığına işaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-fidandan-rusya-ukrayna-aciklamasi--istanbulda-3-liderin-bir-araya-gelecegine-inaniyorum-1098162062.html
rusya
ukrayna
SON HABERLER
rusya, türkiye, ukrayna, müzakere
rusya, türkiye, ukrayna, müzakere

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü

12:24 07.08.2025 (güncellendi: 12:32 07.08.2025)
Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi
Rusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldı. Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.
Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulunarak ABD'nin de katılım sağlayacağı olası bir 4. tur görüşmelerin olasılığına işaret etmişti.
Hakan Fidan/ sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Fidan’dan ‘Rusya-Ukrayna’ açıklaması: İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum
26 Temmuz, 19:49
