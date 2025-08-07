https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fidan-ve-lavrov-rusya-ukrayna-muzakerelerini-telefonda-gorustu-1098421403.html

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü

Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldı. Rusya ve... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T12:24+0300

2025-08-07T12:24+0300

2025-08-07T12:32+0300

dünya

rusya

türkiye

ukrayna

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559553_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_90faedeec364df9650990ed6ff75c449.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulunarak ABD'nin de katılım sağlayacağı olası bir 4. tur görüşmelerin olasılığına işaret etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-fidandan-rusya-ukrayna-aciklamasi--istanbulda-3-liderin-bir-araya-gelecegine-inaniyorum-1098162062.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, ukrayna, müzakere