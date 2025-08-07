https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fidan-ve-lavrov-rusya-ukrayna-muzakerelerini-telefonda-gorustu-1098421403.html
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini telefonda görüştü
Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum yaptıkları telefon görüşmesinde ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulunarak ABD'nin de katılım sağlayacağı olası bir 4. tur görüşmelerin olasılığına işaret etmişti.
12:24 07.08.2025 (güncellendi: 12:32 07.08.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı.
Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs ve 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde 3 kez Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulunarak ABD'nin de katılım sağlayacağı olası bir 4. tur görüşmelerin olasılığına işaret etmişti.