https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/bakan-fidandan-rusya-ukrayna-aciklamasi--istanbulda-3-liderin-bir-araya-gelecegine-inaniyorum-1098162062.html

Bakan Fidan’dan ‘Rusya-Ukrayna’ açıklaması: İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum

Bakan Fidan’dan ‘Rusya-Ukrayna’ açıklaması: İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum

Sputnik Türkiye

Balkan Barış Platformu kapsamında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T19:49+0300

2025-07-26T19:49+0300

2025-07-26T20:14+0300

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Balkan Barış Platformu kapsamında AB üyesi olmayan 6 Balkan ülkesini buluşturan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel barış konusunda açıklamalarda bulundu. Fidan, “bölgesel sorunlara bölgede çözüm” vurgusu yaparak “Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Trump da bu sürece ilgi gösteriyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” dedi. Daha önce Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci gibi diplomatik girişimlerde bulunan Ankara, bu kez Balkan Barış Platformu ismi altında Balkanlar’da diyaloğu hedefleyen bir inisiyatife imza attı. Platformun ilk toplantısı Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleşti. Türkiye bu kapsamda Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Muçunskiy, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Arnavutluk’tan bakan yardımcısı temsilciyi ağırladı. Bakan Fidan; Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ dışişleri bakanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana odakları güvenlik, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda işbirliklerinin artırılması oldu. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorumProgramın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasında 3.’sü gerçekleşen görüşmelere ve sürecin olası geleceğine değindi. Bakan Fidan, tarafların görüşmeleri Türkiye ev sahipliğinde sürdürme konusunda istekli olduklarını ifade ederek “Geçtiğimiz günlerde 3. turunu tamamladığımız İstanbul'un görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden biri de liderlerin bir araya getirilmesi. Esir değişimi, mevcut ateşkesin tarafların pozisyonların anlaşılması ve liderlerin bir araya gelmesi 3 oturumda da konuşuldu. Liderlerin ne zaman ve nasıl bir araya geleceği yönündeki tartışmalarda durum şöyle. Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelme noktasında irade beyan ediyorlar. Ateşkes konusunda mutabık olunacak Trump'ın da ilgi göstereceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da liderleri bir araya getirecek zirveye çok inanıyor. Liderler bir araya geldiğinde nasıl karar alacaklarını heyetlerin o konularda ilerleme kaydetmesi gerekiyor. İstanbul'da 3 liderin bir araya geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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ukrayna

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hakan fidan, rusya, ukrayna, türkiye, balkan ülkeleri, dışişleri bakanlığı, i̇stanbul, balkan barış platformu