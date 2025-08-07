https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ferdi-zeyrekin-esinin-ifadesine-ulasildi-o-da-akima-kapildi-fakat-kendini-geri-cekerek-akimdan-1098413916.html

Ferdi Zeyrek'in eşinin ifadesine ulaşıldı: O da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu

Ferdi Zeyrek’in eşinin ifadesine ulaşıldı: O da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu

Ferdi Zeyrek'in eşinin ifadelerine ulaşıldı. Zeyrek'in hayatını kaybettiği gün Nurcan Zeyrek'in de akıma kapıldığı ancak geri çekilerek kurtulduğu ortaya... 07.08.2025

9 Haziran'da evinin bahçesindeki havuzun bakımı esnasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Hürriyet Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in ifadesine ulaştı.Havuz bulanık olduğu için sisteme bakmak istediİfadeye göre Zeyrek ailesi akşam yemeğinden sonra bahçede oturup sohbet etti. Sonra Ferdi Zeyrek iki küçük kızıyla havuza girdi. Bir süre havuzda kaldılar. Bu sırada kızlardan birinin kulaklığı havuza düştü.Havuz bulanık olduğu için kulaklığı bulamadılar. Ve ifadelere göre de Ferdi Zeyrek bu bulanıklığın sebebini tesisattaki bir arızadan kaynaklandığını düşünüyordu. Daha sonra anne Zeyrek küçük kızları uyutmak için eve çıktı.Nurcan Zeyrek eşinin sesini duyduFerdi Zeyrek ise havuz başında kaldı. Kısa bir süre sonra Nurcan Zeyrek, eşinin sesini duydu. Bahçeye indiğinde Ferdi Zeyrek akıma kapılıp kasılmış bir halde merdivenlerdeydi. Omzundan tutup kurtarma hamlesi yaptı. Ama o da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu. Hemen eve koştu, şalteri indirip elektrikleri kesti. 3 gün yoğun bakımda kalmıştıEvinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

