https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ferdi-zeyrekin-esinin-ifadesine-ulasildi-o-da-akima-kapildi-fakat-kendini-geri-cekerek-akimdan-1098413916.html
Ferdi Zeyrek’in eşinin ifadesine ulaşıldı: O da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu
Ferdi Zeyrek’in eşinin ifadesine ulaşıldı: O da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu
Sputnik Türkiye
Ferdi Zeyrek'in eşinin ifadelerine ulaşıldı. Zeyrek'in hayatını kaybettiği gün Nurcan Zeyrek'in de akıma kapıldığı ancak geri çekilerek kurtulduğu ortaya... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T10:46+0300
2025-08-07T10:46+0300
2025-08-07T10:46+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
ferdi zeyrek
manisa
nurcan zeyrek
ifade
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096891291_0:29:1368:799_1920x0_80_0_0_c6eb9c7261c586d30a77a33dfaf05da0.jpg
9 Haziran'da evinin bahçesindeki havuzun bakımı esnasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Hürriyet Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in ifadesine ulaştı.Havuz bulanık olduğu için sisteme bakmak istediİfadeye göre Zeyrek ailesi akşam yemeğinden sonra bahçede oturup sohbet etti. Sonra Ferdi Zeyrek iki küçük kızıyla havuza girdi. Bir süre havuzda kaldılar. Bu sırada kızlardan birinin kulaklığı havuza düştü.Havuz bulanık olduğu için kulaklığı bulamadılar. Ve ifadelere göre de Ferdi Zeyrek bu bulanıklığın sebebini tesisattaki bir arızadan kaynaklandığını düşünüyordu. Daha sonra anne Zeyrek küçük kızları uyutmak için eve çıktı.Nurcan Zeyrek eşinin sesini duyduFerdi Zeyrek ise havuz başında kaldı. Kısa bir süre sonra Nurcan Zeyrek, eşinin sesini duydu. Bahçeye indiğinde Ferdi Zeyrek akıma kapılıp kasılmış bir halde merdivenlerdeydi. Omzundan tutup kurtarma hamlesi yaptı. Ama o da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu. Hemen eve koştu, şalteri indirip elektrikleri kesti. 3 gün yoğun bakımda kalmıştıEvinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-olumune-neden-olan-elektrik-faciasinda-3-kisi-1097029094.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096891291_77:0:1292:911_1920x0_80_0_0_b87ab6759b878262c97c0d58127f6b8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferdi zeyrek’in eşi
Ferdi Zeyrek’in eşinin ifadesine ulaşıldı: O da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu
Ferdi Zeyrek'in eşinin ifadelerine ulaşıldı. Zeyrek'in hayatını kaybettiği gün Nurcan Zeyrek'in de akıma kapıldığı ancak geri çekilerek kurtulduğu ortaya çıktı.
9 Haziran'da evinin bahçesindeki havuzun bakımı esnasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Hürriyet Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in ifadesine ulaştı
.
Havuz bulanık olduğu için sisteme bakmak istedi
İfadeye göre Zeyrek ailesi akşam yemeğinden sonra bahçede oturup sohbet etti. Sonra Ferdi Zeyrek iki küçük kızıyla havuza girdi. Bir süre havuzda kaldılar. Bu sırada kızlardan birinin kulaklığı havuza düştü.
Havuz bulanık olduğu için kulaklığı bulamadılar. Ve ifadelere göre de Ferdi Zeyrek bu bulanıklığın sebebini tesisattaki bir arızadan kaynaklandığını düşünüyordu. Daha sonra anne Zeyrek küçük kızları uyutmak için eve çıktı.
Nurcan Zeyrek eşinin sesini duydu
Ferdi Zeyrek ise havuz başında kaldı. Kısa bir süre sonra Nurcan Zeyrek, eşinin sesini duydu. Bahçeye indiğinde Ferdi Zeyrek akıma kapılıp kasılmış bir halde merdivenlerdeydi. Omzundan tutup kurtarma hamlesi yaptı. Ama o da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu. Hemen eve koştu, şalteri indirip elektrikleri kesti.
3 gün yoğun bakımda kalmıştı
Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.