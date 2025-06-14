Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: ‘İran benzer şekilde karşılık verirse kendisi için çok yıpratıcı olur’
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
İsrail İran'a saldırdı: Nükleer anlaşmada ABD neler dayattı? İsrail ve ABD, rejim değişikliği mi hedefliyor?
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:08
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:17
19 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
18:44
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
18:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
07:06
4 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
07:17
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
09:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tellakların dilinden hayat dersi’
12:06
2 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
12:12
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
13:28
3 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir dervişin baklayla imtihanı
14:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
14:38
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
15:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Avcının yüreği ile turnanın gözünün bağlantısı
16:07
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ali Cengiz’in ‘sihirli’ oyunu
19:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
19:13
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
23:05
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-olumune-neden-olan-elektrik-faciasinda-3-kisi-1097029094.html
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T14:31+0300
2025-06-14T14:31+0300
türki̇ye
ferdi zeyrek
manisa
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096950994_0:28:959:567_1920x0_80_0_0_cf11f41dae6da82a4cf14c328f436d68.jpg
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan elektrik çarpmasıyla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ., havuz ve enerji odasındaki standartlara aykırı yapılaşma ve montaj hataları nedeniyle sorumlu tutuldu.Gözaltına alınan şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Montaj hatası ve kaçak akım rölesi eksikliği öne çıktıSoruşturmaya yön veren bilirkişi raporları, havuz motoru ve elektrik sistemlerindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koydu. Ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmaması ve havuz pompa motorundaki montaj hataları, olayda başlıca kusurlar olarak belirlendi.Ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, pompa sistemini monte edenlerin açıkça kusurlu olduğu vurgulandı. Havuz tesisatının elektrik güvenliği standartlarına uymadığı ve sistemin yanlış şekilde kurulduğu tespit edildi.Zeyrek ailesi şikâyetçi oldu, onlarca kişi ifade verdiSoruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olayla ilgili 20 tanığın beyanı alınırken, toplamda 6 kişi şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.Başkan Zeyrek, kontrol için girdiği odada elektrik akımına kapıldıOlay, 6 Haziran akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki sitede meydana geldi. Evindeki havuzun makine odasında arıza kontrolü yapmak isteyen Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti.İlk gözaltılar adli kontrolle serbest kalmıştıSoruşturmanın ilk aşamasında, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenliğinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, ancak her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cinsel-istismardan-27-yil-hapis-cezasi-vardi-cinci-hoca-sislide-yakalandi-1097026104.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096950994_0:0:959:720_1920x0_80_0_0_f3f8fb3fde1189acc65e6d0d1ed0b573.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi zeyrek, manisa, tutuklama
ferdi zeyrek, manisa, tutuklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı

14:31 14.06.2025
Ferdi Zeyrek
Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
Abone ol
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Standartlara aykırı montaj ve projelendirme iddialarıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan elektrik çarpmasıyla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ., havuz ve enerji odasındaki standartlara aykırı yapılaşma ve montaj hataları nedeniyle sorumlu tutuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Montaj hatası ve kaçak akım rölesi eksikliği öne çıktı

Soruşturmaya yön veren bilirkişi raporları, havuz motoru ve elektrik sistemlerindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koydu. Ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmaması ve havuz pompa motorundaki montaj hataları, olayda başlıca kusurlar olarak belirlendi.
Ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, pompa sistemini monte edenlerin açıkça kusurlu olduğu vurgulandı. Havuz tesisatının elektrik güvenliği standartlarına uymadığı ve sistemin yanlış şekilde kurulduğu tespit edildi.

Zeyrek ailesi şikâyetçi oldu, onlarca kişi ifade verdi

Soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olayla ilgili 20 tanığın beyanı alınırken, toplamda 6 kişi şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.

Başkan Zeyrek, kontrol için girdiği odada elektrik akımına kapıldı

Olay, 6 Haziran akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki sitede meydana geldi. Evindeki havuzun makine odasında arıza kontrolü yapmak isteyen Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti.

İlk gözaltılar adli kontrolle serbest kalmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenliğinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, ancak her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
TÜRKİYE
Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı: 'Cinci hoca' Şişli'de yakalandı
11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала