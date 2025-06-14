https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-olumune-neden-olan-elektrik-faciasinda-3-kisi-1097029094.html
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T14:31+0300
2025-06-14T14:31+0300
2025-06-14T14:31+0300
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan elektrik çarpmasıyla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ., havuz ve enerji odasındaki standartlara aykırı yapılaşma ve montaj hataları nedeniyle sorumlu tutuldu.Gözaltına alınan şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Montaj hatası ve kaçak akım rölesi eksikliği öne çıktıSoruşturmaya yön veren bilirkişi raporları, havuz motoru ve elektrik sistemlerindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koydu. Ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmaması ve havuz pompa motorundaki montaj hataları, olayda başlıca kusurlar olarak belirlendi.Ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, pompa sistemini monte edenlerin açıkça kusurlu olduğu vurgulandı. Havuz tesisatının elektrik güvenliği standartlarına uymadığı ve sistemin yanlış şekilde kurulduğu tespit edildi.Zeyrek ailesi şikâyetçi oldu, onlarca kişi ifade verdiSoruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olayla ilgili 20 tanığın beyanı alınırken, toplamda 6 kişi şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.Başkan Zeyrek, kontrol için girdiği odada elektrik akımına kapıldıOlay, 6 Haziran akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki sitede meydana geldi. Evindeki havuzun makine odasında arıza kontrolü yapmak isteyen Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti.İlk gözaltılar adli kontrolle serbest kalmıştıSoruşturmanın ilk aşamasında, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenliğinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, ancak her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cinsel-istismardan-27-yil-hapis-cezasi-vardi-cinci-hoca-sislide-yakalandi-1097026104.html
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ferdi zeyrek, manisa, tutuklama
ferdi zeyrek, manisa, tutuklama
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne neden olan elektrik faciasında 3 kişi tutuklandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Standartlara aykırı montaj ve projelendirme iddialarıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan elektrik çarpmasıyla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Z.M., M.Y.P., N.B. ve H.İ., havuz ve enerji odasındaki standartlara aykırı yapılaşma ve montaj hataları nedeniyle sorumlu tutuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.Y.P. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Montaj hatası ve kaçak akım rölesi eksikliği öne çıktı
Soruşturmaya yön veren bilirkişi raporları, havuz motoru ve elektrik sistemlerindeki ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koydu. Ana binada bulunması gereken kaçak akım rölesinin yerinde olmaması ve havuz pompa motorundaki montaj hataları, olayda başlıca kusurlar olarak belirlendi.
Ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde, pompa sistemini monte edenlerin açıkça kusurlu olduğu vurgulandı. Havuz tesisatının elektrik güvenliği standartlarına uymadığı ve sistemin yanlış şekilde kurulduğu tespit edildi.
Zeyrek ailesi şikâyetçi oldu, onlarca kişi ifade verdi
Soruşturma kapsamında, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Olayla ilgili 20 tanığın beyanı alınırken, toplamda 6 kişi şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi.
Başkan Zeyrek, kontrol için girdiği odada elektrik akımına kapıldı
Olay, 6 Haziran akşamı, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki sitede meydana geldi. Evindeki havuzun makine odasında arıza kontrolü yapmak isteyen Başkan Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti.
İlk gözaltılar adli kontrolle serbest kalmıştı
Soruşturmanın ilk aşamasında, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitenin bakım ve güvenliğinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, ancak her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.