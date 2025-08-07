https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/besiktas-ndidi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1098409676.html

Beşiktaş Ndidi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Beşiktaş Ndidi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, Leicester City'den Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Ndidi'nin sabah erken saatlerinde İstanbul'a... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T02:19+0300

2025-08-07T02:19+0300

2025-08-07T02:27+0300

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

wilfred onyinye ndidi

spor

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Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Wilfred Onyinye Ndidi kimdir?Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı.Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Belçika temsilcisi Genk ile Avrupa'ya adım atan Ndidi, Ocak 2017'de 17 milyon 600 bin avro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig'de toplam 220 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 maçta forma giydi.

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kamuyu aydınlatma platformu (kap), wilfred onyinye ndidi