https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/besiktas-ndidi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1098409676.html
Beşiktaş Ndidi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş Ndidi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Leicester City'den Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Ndidi'nin sabah erken saatlerinde İstanbul'a... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T02:19+0300
2025-08-07T02:19+0300
2025-08-07T02:27+0300
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
wilfred onyinye ndidi
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:346:2498:1751_1920x0_80_0_0_9f7d9fda4b507a580ba17b4ff7bfb414.jpg
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Wilfred Onyinye Ndidi kimdir?Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı.Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Belçika temsilcisi Genk ile Avrupa'ya adım atan Ndidi, Ocak 2017'de 17 milyon 600 bin avro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig'de toplam 220 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 maçta forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/fenerbahce-feyenoorda-deplasmanda-2-1-maglup-oldu-1098408988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:0:2362:1771_1920x0_80_0_0_1c3442ded19b4c1562abddf5c067de93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamuyu aydınlatma platformu (kap), wilfred onyinye ndidi
kamuyu aydınlatma platformu (kap), wilfred onyinye ndidi
Beşiktaş Ndidi için görüşmelere başlandığını açıkladı
02:19 07.08.2025 (güncellendi: 02:27 07.08.2025)
Beşiktaş Kulübü, Leicester City'den Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Ndidi'nin sabah erken saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Wilfred Onyinye Ndidi kimdir?
Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Ndidi, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 30 resmi maça çıktı.
Kariyerine ülkesinde başlayan ve 2015'te Belçika temsilcisi Genk ile Avrupa'ya adım atan Ndidi, Ocak 2017'de 17 milyon 600 bin avro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Premier Lig'de toplam 220 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Wilfred Onyinye Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda da 65 maçta forma giydi.