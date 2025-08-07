https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/felaketten-sonra-hayat-devam-etmis-pompeiide-kurulan-gecici-sehir-gun-yuzune-cikti-1098415448.html

Felaketten sonra hayat devam etmiş: Pompeii'de kurulan 'geçici şehir' gün yüzüne çıktı

Felaketten sonra hayat devam etmiş: Pompeii'de kurulan 'geçici şehir' gün yüzüne çıktı

Yeni arkeolojik bulgular, Vezüv Yanardağı'nın yok ettiği antik Pompeii kentinin yıkımından sonra bazı insanların tekrar bu harabelere yerleştiğini ortaya koydu.

İtalya'daki antik Roma kenti Pompeii, binlerce yıl boyunca felaketin simgesi olarak anılsa da, yeni yapılan kazılar bu algıyı değiştirecek nitelikte bulgular ortaya çıkardı. Arkeologlar, şehirde M.S. 5. yüzyıla kadar süren düzensiz yerleşim izlerine ulaştı. Buna göre, felaketten kurtulanlar ve başka bir yerde hayat kuramayacak durumda olanlar, yıkıntıların arasına geri dönerek yaşamlarını sürdürdü.Pompeii Arkeoloji Parkı Direktörü ve arkeolog Gabriel Zuchtriegel, yeni bulguların sehirdeki yaşamın tamamen sona ermediğini kanıtladığın belirterek, "79 sonrası Pompeii artık bir şehir değil, gri ve dağınık bir yerleşim, bir çeşit kamp ya da favela gibi görünüyordu." dedi.Araştırmalara göre, insanlar şehirdeki sağlam kalmış üst katlarda yaşarken, alt katlar depo veya mahzen olarak kullanıldı. Altyapıdan yoksun bir hayat süren bu yeni yerleşimciler, aynı zamanda yıkıntılarda değerli eşyalar arayarak geçimlerini sağladı.16. yüzyılda yeniden keşfedilmiştiVezüv Yanardağı, M.S. 79 yılında aniden patlamış, kentin üzerine sıcak kül ve taş yağmıştı. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Pompeii, birkaç saat içinde lav, kül ve pomza taşlarıyla kaplanarak yok oldu. Bu felaket, binlerce insanın aniden hayatını kaybetmesine neden olurken, şehir asırlar boyunca yer altında kaldı. 16. yüzyılda yeniden keşfedilen Pompeii, zamanla Roma dönemine dair en iyi korunmuş arkeolojik alanlardan biri haline geldi.

