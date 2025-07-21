https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/cem-yilmaz-fatih-altaylinin-kanalina-konuk-oldu-bu-iddianameye-girsin-istemiyorum-ama-1098033855.html

Cem Yılmaz, Fatih Altaylı’nın kanalına konuk oldu: 'Bu iddianameye girsin istemiyorum ama...'

Cem Yılmaz, Fatih Altaylı’nın kanalına konuk oldu: 'Bu iddianameye girsin istemiyorum ama...'

Sputnik Türkiye

Tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya kanalında bu kez komedyen Cem Yılmaz vardı. Altaylı'nın yayınlarını uzun süredir ilgiyle takip ettiğini... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T11:44+0300

2025-07-21T11:44+0300

2025-07-21T11:45+0300

türki̇ye

cem yılmaz

fatih altaylı

kanal

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Tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki yayınlar, farklı isimlerin konukluğu ile sürüyor. Altaylı’nın yokluğunda 21 Temmuz günü yayına bu kez komedyen Cem Yılmaz çıktı.Yayına “Bugün keşke gelmeseydim” diyerek başlayan Cem Yılmaz, “Koltuk git gide ısınıyor” esprisiyle açılışı yaptı. 'Fatih abinin yaşadığı olay beni gerçekten üzdü'Cem Yılmaz, programda bulunma nedenini şöyle açıkladı:“Açık söylemek gerekirse, ben bu kanaldan çok istifade ettim. Fatih abinin geçmişten bugüne söylediklerinden çok şey öğrendim. Bu kanal tıpkı tek sesli TRT içinde duyulan çok sesler gibiydi. Bilim, felsefe, sanat, kültür gibi alanlarda çok değerli yayınlar yapıldı. Bu kanalın bende bir alacağı var diye düşünüyorum.”Yılmaz ayrıca, “Fatih abinin yaşadığı olay beni gerçekten üzdü. Belki bu varlığım bir şeyi tedavi etmez ama bir anlamı olsun istedim” diyerek desteğini açıkça ifade etti.'Bu iddianameye girsin istemiyorum ama...'Cem Yılmaz, konuşmasının ilerleyen bölümünde her zamanki mizah tarzını da gösterdi. Fatih Altaylı ile daha önce gerçekleştirdiği bir yayına göndermede bulunarak esprili bir şekilde şunları söyledi:“Fatih abiden ben de şikayetçiyim; bu iddianameye girsin istemiyorum ama bana da kötülüğü dokundu. Soruların hepsini bana soruyordu, Nilperi de orada duruyordu. Kız diyor ki ‘Sana sordu’, ben cevaplıyorum, altta yorumlar: ‘Cem yine kimseyi konuşturtmadı.’”Altaylı’ya 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıHatırlanacağı üzere gazeteci Fatih Altaylı, bir yayınındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla hakkında resen başlatılan soruşturma sonrası 22 Haziran’da tutuklanmıştı. 17 Temmuz’da hazırlanan iddianamede ise Altaylı hakkında en az 5 yıl hapis cezası istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/eski-tip-ehliyet-sahiplerine-10-gun-uyarisi-kaciran-fazla-odeyecek-1098030163.html

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