'Ermenistan ve Azerbaycan anlaşma imzalarsa, ABD Zengezur koridorunun kontrolünü tamamen ele geçirir'
'Ermenistan ve Azerbaycan anlaşma imzalarsa, ABD Zengezur koridorunun kontrolünü tamamen ele geçirir'
Rus uzman Mihaylov, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak, mevcut şartlara dayalı anlaşmanın Zengezur koridorunun kontrolünü ABD'ye vereceği uyarısında bulundu. 07.08.2025
Moskova merkezli Güney Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, olası bir barış anlaşmasının imzalanması için Paşinyan ve Aliyev arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi Sputnik'e değerlendirdi:Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.
Moskova merkezli Güney Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, olası bir barış anlaşmasının imzalanması için Paşinyan ve Aliyev arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi Sputnik'e değerlendirdi:
"Ermenistan bu anlaşmayı imzalarsa, Amerikan tarafı Zengezur koridorunun kontrolünü tamamen ele geçirir. Bu aslında Paşinyan'ın Rusya ve halkına karşı bir ihanetidir. Ermenistan, neredeyse tüm öznelliğini kaybedecektir. Rusya ile ilişkilerinin aksine Batı ile kurduğu hiç de eşit olmayan ilişkiler göz önüne alındığında, zaten daha az öznel haldedir.
Amerikalıların bu projeye katılımı, aynı zamanda bölgede tam bir hakimiyet kurma girişimidir. Bunun sonucunda hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi zayıflatma girişimi olması beni şaşırtmaz. Amerikalılar kendi oyunlarını oynuyorlar. Eğer birileri, ABD'nin güvencesi altında ve ABD'nin Zengezur projesine katılımıyla imzalanan bu barış anlaşmasının Güney Kafkasya'ya barış ve huzur getireceğini sanıyorsa, çok yanılıyor. Buna geleceğe dönük uzun süreli bir tehdit denir.
Paşinyan bu konuda tamamen kişisel hedefler peşinde koşuyor. Ailesinin ve mal varlığının güvenliği için güvenceler sağlamaya çalışıyor. Ermeni halkıyla ilgilenmiyor."
Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.
İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.
Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.