"Ermenistan bu anlaşmayı imzalarsa, Amerikan tarafı Zengezur koridorunun kontrolünü tamamen ele geçirir. Bu aslında Paşinyan'ın Rusya ve halkına karşı bir ihanetidir. Ermenistan, neredeyse tüm öznelliğini kaybedecektir. Rusya ile ilişkilerinin aksine Batı ile kurduğu hiç de eşit olmayan ilişkiler göz önüne alındığında, zaten daha az öznel haldedir.

Amerikalıların bu projeye katılımı, aynı zamanda bölgede tam bir hakimiyet kurma girişimidir. Bunun sonucunda hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi zayıflatma girişimi olması beni şaşırtmaz. Amerikalılar kendi oyunlarını oynuyorlar. Eğer birileri, ABD'nin güvencesi altında ve ABD'nin Zengezur projesine katılımıyla imzalanan bu barış anlaşmasının Güney Kafkasya'ya barış ve huzur getireceğini sanıyorsa, çok yanılıyor. Buna geleceğe dönük uzun süreli bir tehdit denir.

Paşinyan bu konuda tamamen kişisel hedefler peşinde koşuyor. Ailesinin ve mal varlığının güvenliği için güvenceler sağlamaya çalışıyor. Ermeni halkıyla ilgilenmiyor."