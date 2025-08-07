https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/abd-ermenistanin-kucuk-egemenligiyle-ilgilenmiyor-1098428871.html

'ABD, Ermenistan'ın 'küçük egemenliğiyle' ilgilenmiyor'

'ABD, Ermenistan'ın 'küçük egemenliğiyle' ilgilenmiyor'

Sputnik Türkiye

Paşinyan'ın ABD'de Trump ve Aliyev'le yapacağı görüşmeyi ve yapılacak olası anlaşmayı değerlendiren Aphaidze, Ermenistan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığı... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T17:35+0300

2025-08-07T17:35+0300

2025-08-07T17:35+0300

dünya

abd

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

i̇lham aliyev

ermenistan

azerbaycan

donald trump

zengezur koridoru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098428672_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_1b5e4315a9e43a788f72bd71b4012ccf.jpg

Kafkasya İslam Araştırmaları Merkezi Direktörü Şota Aphaidze, olası bir barış anlaşmasının imzalanması için Paşinyan ve Aliyev arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi Sputnik'e değerlendirdi.Zengezur koridorunun ABD için daha geniş kapsamlı bir proje olduğunu ve Ermenistan'ın 'küçük egemenliğinin' ABD için pek ilgi çekici olmadığını belirten Aphaidze, "Bu koridor, Hazar kaynaklarına doğrudan uzanan bir yol. Amerikalı analist Giuliani, Trump'ın göreve başlamasından önce bile bu konuda yazmıştı. ABD'nin Orta Asya'yı ele geçirme fırsatını kaçırmaması gerektiğini yazmıştı. Bu, Batı için Rusya ile küresel çatışma ortamında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi anlamına geliyor" dedi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Ermenistan'ın lehine olmadığını kaydeden Aphaidze, "Altyapıyı, mevcut siyasi ve ekonomik bağları, Ermenistan'ı Avrasya coğrafyasına, Gümrük Birliği'ne ve Rusya'ya bağlayan tüm teknik sistemi yok etmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ermenistan, bu durumdan çıktığında büyük olasılıkla ekonomisine çok ağır bir darbe alacak. Zengezur koridoru üzerinden alacağı transit ve gümrük tarifeleri, Ermenistan'ın ve ekonomisinin tam teşekküllü varlığı için tek başına yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.Washington'ın 90'lardan beri Kafkasya'da her zaman çıkarları bulunduğunu ve Kafkasya'nın ABD için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu anlatan Aphaidze, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/sirp-uzman-trumpla-yapilacak-gorusme-pasinyana-fayda-saglamaz-1098427767.html

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, i̇lham aliyev, ermenistan, azerbaycan, donald trump, zengezur koridoru