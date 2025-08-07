Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/abd-ermenistanin-kucuk-egemenligiyle-ilgilenmiyor-1098428871.html
'ABD, Ermenistan'ın 'küçük egemenliğiyle' ilgilenmiyor'
'ABD, Ermenistan'ın 'küçük egemenliğiyle' ilgilenmiyor'
Sputnik Türkiye
Paşinyan'ın ABD'de Trump ve Aliyev'le yapacağı görüşmeyi ve yapılacak olası anlaşmayı değerlendiren Aphaidze, Ermenistan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığı...
Kafkasya İslam Araştırmaları Merkezi Direktörü Şota Aphaidze, olası bir barış anlaşmasının imzalanması için Paşinyan ve Aliyev arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi Sputnik'e değerlendirdi.Zengezur koridorunun ABD için daha geniş kapsamlı bir proje olduğunu ve Ermenistan'ın 'küçük egemenliğinin' ABD için pek ilgi çekici olmadığını belirten Aphaidze, "Bu koridor, Hazar kaynaklarına doğrudan uzanan bir yol. Amerikalı analist Giuliani, Trump'ın göreve başlamasından önce bile bu konuda yazmıştı. ABD'nin Orta Asya'yı ele geçirme fırsatını kaçırmaması gerektiğini yazmıştı. Bu, Batı için Rusya ile küresel çatışma ortamında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi anlamına geliyor" dedi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Ermenistan'ın lehine olmadığını kaydeden Aphaidze, "Altyapıyı, mevcut siyasi ve ekonomik bağları, Ermenistan'ı Avrasya coğrafyasına, Gümrük Birliği'ne ve Rusya'ya bağlayan tüm teknik sistemi yok etmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ermenistan, bu durumdan çıktığında büyük olasılıkla ekonomisine çok ağır bir darbe alacak. Zengezur koridoru üzerinden alacağı transit ve gümrük tarifeleri, Ermenistan'ın ve ekonomisinin tam teşekküllü varlığı için tek başına yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.Washington'ın 90'lardan beri Kafkasya'da her zaman çıkarları bulunduğunu ve Kafkasya'nın ABD için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu anlatan Aphaidze, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.
'ABD, Ermenistan'ın 'küçük egemenliğiyle' ilgilenmiyor'

Paşinyan'ın ABD'de Trump ve Aliyev'le yapacağı görüşmeyi ve yapılacak olası anlaşmayı değerlendiren Aphaidze, Ermenistan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığı uyarısında bulundu.
Kafkasya İslam Araştırmaları Merkezi Direktörü Şota Aphaidze, olası bir barış anlaşmasının imzalanması için Paşinyan ve Aliyev arasında Washington'da yapılacak görüşmeyi Sputnik'e değerlendirdi.

Zengezur koridorunun ABD için daha geniş kapsamlı bir proje olduğunu ve Ermenistan'ın 'küçük egemenliğinin' ABD için pek ilgi çekici olmadığını belirten Aphaidze, "Bu koridor, Hazar kaynaklarına doğrudan uzanan bir yol. Amerikalı analist Giuliani, Trump'ın göreve başlamasından önce bile bu konuda yazmıştı. ABD'nin Orta Asya'yı ele geçirme fırsatını kaçırmaması gerektiğini yazmıştı. Bu, Batı için Rusya ile küresel çatışma ortamında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çok tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Ermenistan'ın lehine olmadığını kaydeden Aphaidze, "Altyapıyı, mevcut siyasi ve ekonomik bağları, Ermenistan'ı Avrasya coğrafyasına, Gümrük Birliği'ne ve Rusya'ya bağlayan tüm teknik sistemi yok etmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ermenistan, bu durumdan çıktığında büyük olasılıkla ekonomisine çok ağır bir darbe alacak. Zengezur koridoru üzerinden alacağı transit ve gümrük tarifeleri, Ermenistan'ın ve ekonomisinin tam teşekküllü varlığı için tek başına yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Washington'ın 90'lardan beri Kafkasya'da her zaman çıkarları bulunduğunu ve Kafkasya'nın ABD için stratejik öneme sahip bir bölge olduğunu anlatan Aphaidze, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölge, Orta Asya'ya bir çıkış noktası, Rusya Federasyonu'nun güney sınırları, İran'ın kuzey sınırları, Çin üzerinden Avrupa'ya giden en kısa yol olan devasa bir transit güzergahıdır. ABD'nin Gürcistan'da pek iyi durumda olmadığı göz önüne alındığında, Amerikalılar bölgede kalmak için her türlü fırsata sarılıyor."

Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.

İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.
