DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları Raporu": Yedi ayda 972 milyar TL eridi

Sadece ilk yedi ayda işçilerin net gelirlerinde 972 milyar TL'lik kayıp oluştu. Bu kaybın 526 milyar TL’si enflasyondan, 446 milyar TL’si ise vergi ve kesintilerden kaynaklanıyor. Ocak 2025’te ortalama bir işçinin enflasyon kaynaklı kaybı 1894 TL iken Temmuz ayında bu rakam 6 bin 796 TL’ye ulaştı. Ocakta vergi ve enflasyon kaynaklı toplam erime 4831 TL iken, Temmuz’da 11 bin 793 TL’ye çıktı. Yedi aylık toplam kayıp işçi başına 58 bin 450 TL’ye ulaştı. Bu durum, işçi sınıfından sermayeye doğru gerçekleşen büyük bir gelir transferi anlamına geliyor. TÜİK verilerine göre en yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini alırken, en düşük yüzde 20’lik kesim sadece yüzde 6,3’ünü alabiliyor. Prof. Dr. Aziz Çelik’e göre ise, enflasyonun alım gücünü aşındırması ve adaletsiz vergi politikaları, asgari ücrete zam yapılmamasıyla birleştiğinde, bu devasa ücret kayıplarını tetikliyor.