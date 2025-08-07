https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/disk-arin-ucret-kayiplari-raporu-yedi-ayda-972-milyar-tl-eridi-1098425061.html
DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları Raporu": Yedi ayda 972 milyar TL eridi
DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları Raporu": Yedi ayda 972 milyar TL eridi
Sputnik Türkiye
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”nun üçüncüsü yayımlandı... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T13:58+0300
2025-08-07T13:58+0300
2025-08-07T13:58+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar)
radyo sputnik
radyo
radyo
tl
enflasyon
vergi
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098424907_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_78cf9e99b708b0f0560d0e5e8b1ac47a.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında DİSK-AR'ın “Ücret Kayıpları İzleme" raporunu aktardı.Aslan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098424907_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_078863ffb2a8c054a3ca8ada88ce0b9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar), radyo sputnik, radyo, radyo, tl, enflasyon, vergi, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
türkiye devrimci i̇şçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (di̇sk-ar), radyo sputnik, radyo, radyo, tl, enflasyon, vergi, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k
DİSK-AR’ın "Ücret Kayıpları Raporu": Yedi ayda 972 milyar TL eridi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”nun üçüncüsü yayımlandı. Raporda, 2025 yılının ilk yedi ayında işçilerin net harcanabilir gelirinde toplam 972 milyar TL’lik bir erime yaşandığı belirtildi
Okan Aslan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında DİSK-AR'ın “Ücret Kayıpları İzleme" raporunu aktardı.
Sadece ilk yedi ayda işçilerin net gelirlerinde 972 milyar TL'lik kayıp oluştu. Bu kaybın 526 milyar TL’si enflasyondan, 446 milyar TL’si ise vergi ve kesintilerden kaynaklanıyor. Ocak 2025’te ortalama bir işçinin enflasyon kaynaklı kaybı 1894 TL iken Temmuz ayında bu rakam 6 bin 796 TL’ye ulaştı. Ocakta vergi ve enflasyon kaynaklı toplam erime 4831 TL iken, Temmuz’da 11 bin 793 TL’ye çıktı. Yedi aylık toplam kayıp işçi başına 58 bin 450 TL’ye ulaştı. Bu durum, işçi sınıfından sermayeye doğru gerçekleşen büyük bir gelir transferi anlamına geliyor. TÜİK verilerine göre en yüksek yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1’ini alırken, en düşük yüzde 20’lik kesim sadece yüzde 6,3’ünü alabiliyor. Prof. Dr. Aziz Çelik’e göre ise, enflasyonun alım gücünü aşındırması ve adaletsiz vergi politikaları, asgari ücrete zam yapılmamasıyla birleştiğinde, bu devasa ücret kayıplarını tetikliyor.