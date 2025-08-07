https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/brezilya-devlet-baskani-lula-brics-liderleriyle-abdnin-tarifelerine-karsiligi-gorusmek-istiyor-1098417907.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS liderleriyle ABD’nin tarifelerine karşılığı görüşmek istiyor

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'nin gümrük vergilerine BRICS ülkelerinin ortak bir yanıt vermesi için Hindistan ve Çin liderlerini bir araya... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ABD’nin gümrük vergilerine ortaklaşa cevap vermesi gerektiğini söyledi.Lula, Batı medyasına açıklamasında, ABD tarifelerine BRICS'in ortak bir yanıt vermesi için Hindistan ve Çin liderlerini bir araya getirmeyi planladığını ifade etti.

