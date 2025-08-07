Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS liderleriyle ABD'nin tarifelerine karşılığı görüşmek istiyor
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS liderleriyle ABD’nin tarifelerine karşılığı görüşmek istiyor
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'nin gümrük vergilerine BRICS ülkelerinin ortak bir yanıt vermesi için Hindistan ve Çin liderlerini bir araya getirmeyi planladığını belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ABD’nin gümrük vergilerine ortaklaşa cevap vermesi gerektiğini söyledi.Lula, Batı medyasına açıklamasında, ABD tarifelerine BRICS'in ortak bir yanıt vermesi için Hindistan ve Çin liderlerini bir araya getirmeyi planladığını ifade etti.
10:36 07.08.2025 (güncellendi: 11:19 07.08.2025)
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ABD’nin gümrük vergilerine ortaklaşa cevap vermesi gerektiğini söyledi.
Lula, Batı medyasına açıklamasında, ABD tarifelerine BRICS'in ortak bir yanıt vermesi için Hindistan ve Çin liderlerini bir araya getirmeyi planladığını ifade etti.
DÜNYA
Putin-Trump görüşmesi için anlaşma sağlandı
DÜNYA
Putin-Trump görüşmesi için anlaşma sağlandı
11:04
Android APK
