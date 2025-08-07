https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/9-6-calismak-istemiyorlar-yillarca-calisayim-emekli-olayim-anlayisi-onlarda-yok-z-kusagi-is-1098392931.html

9-6 çalışmak istemiyorlar, 'yıllarca çalışayım, emekli olayım' anlayışı onlarda yok: Z kuşağı iş hayatından ne bekliyor?

9-6 çalışmak istemiyorlar, 'yıllarca çalışayım, emekli olayım' anlayışı onlarda yok: Z kuşağı iş hayatından ne bekliyor?

07.08.2025

Z kuşağı, çalışma hayatının kurallarını değiştirecek mi? En fazla 28 yaşında olan ve iş yaşamı dinamiklerine farklı bir bakış açısı ile bakan Z kuşağı ile çalışmanın ne gibi zorlukları var? Z kuşağını işe adapte etmek için neler yapılmalı. Sputnik Türkiye tüm bu soruları uzman psikolog ve psikoterapist Başak Dikmen'e sordu.Z kuşağı iş hayatında ne bekliyor? Z kuşağının iş hayatındaki tavrı hem işveren hem de çalışanlar açısından bir hayli merak uyandırıyor. 9-6 saatleri arasında çalışmak da, sürekli ofiste olmak da onlar için uygun değil. Psikolog Başak Dikmen Z kuşağının beklentilerini şöyle açıkladı:Z kuşağı neden çok sık iş değiştiriyor?Z kuşağı hızın ve erişimin rahat olduğu bir dönemde, internet çağında dünyaya geldi. Bu sebeple de tahammül seviyeleri bir hayli düşük. Peki sık iş değiştirmelerinin sebebi de bu mu?Z kuşağı işe neden bağlanamıyor? Para değil değer görmek istiyorlarPeki Z kuşağı iş yeri ile bağ kurmakta neden zorlanıyor? Psikolog Dikmen madde madde açıkladı: 'Zorunluluk' kelimesi onları uzaklaştırıyor: Z kuşağı ne istiyor?Z kuşağına en çok yöneltilen eleştirilerden biri 'zora gelememeleri'. Dikmen bu konuya "Z kuşağını elde tutmanın anahtarı şu: Zorla değil, bağ kurarak. Bu kuşak “zorunluluk” kelimesinden hiç hoşlanmıyor. O yüzden onları sadece kurallarla, prosedürlerle ya da sert disiplinle yönetmek mümkün değil. Kurumlar Z kuşağıyla çalışmak istiyorsa, öncelikle onları anlamaya ve dinlemeye niyetli olmalı. En temel ihtiyaçları şu: “Ben burada sadece çalışan değilim, bir bireyim. Duygularım, fikirlerim ve ihtiyaçlarım var.” Kurumlar bu sesi duyduğunda, o çalışanla bağ kurmaya başlıyor" dedi ve bunun yolunu şöyle anlattı:🔹 İletişim dili şeffaf ve samimi olmalı. Yani yöneticiler sadece emir veren değil, yol gösteren ve yanında duran biri gibi olmalı. Genç çalışanlar patron değil, lider görmek istiyor. Onlarla iletişim kurarken açık, dürüst ve insani olmak çok önemli. 🔹 Esneklik sunulmalı. Bu kuşak artık “sadece ofiste çalışacaksın” cümlesine dirençli. Hibrit model, uzaktan çalışma ve esnek saatler onlar için birer lüks değil, temel ihtiyaç. Kurumlar bu esnekliği sağladıklarında, Z kuşağının motivasyonu gözle görülür şekilde artıyor. 🔹 Kariyer gelişimi net olmalı. Z kuşağı sadece bugünü değil, 3 yıl sonra nerede olacağını da düşünmek istiyor. Eğer bir kurum içinde gelişme fırsatı sunmuyorsa ya da bu yol net değilse, genç çalışanlar çok çabuk demotive oluyor. Eğitim, mentorluk ve yükselme imkanı somut şekilde sunulmalı. 🔹 Katılımcı bir kültür yaratılmalı. Bu kuşak, fikirlerinin dinlenmesini istiyor. “Sen tecrübesizsin, sus biraz” yaklaşımı Z kuşağını kurumdan uzaklaştırıyor. Halbuki onlara “Senin fikrin bizim için değerli” mesajı verildiğinde, bağlılıkları hızla artıyor. Bu yüzden ekip toplantılarına katılmalarına izin vermek, karar süreçlerine dahil etmek çok önemli. 🔹 Anlamlı bir iş ortamı oluşturulmalı. Z kuşağı çalıştığı yerin sadece kâr değil, değer de ürettiğini görmek istiyor. Örneğin çevreye duyarlı, eşitlikçi, sosyal sorumluluk projeleri yapan bir kurumda çalışmak, onlara “Ben doğru yerdeyim” duygusu veriyor. O yüzden şirketin değerleriyle kişinin değerlerinin uyuşması çok belirleyici. 🔹 Psikolojik güvenlik sağlanmalı. Z kuşağının en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de güvenli bir alan. Hata yapmaktan korkmadan çalışabilecekleri, duygularını bastırmadan ifade edebilecekleri bir ortam varsa, orada kalmaya gönüllü oluyorlar. Aksi durumda, en kısa sürede ayrılıyorlar. Ve en önemlisi: 🔹 Onlara “sen değerlisin” hissi verilmeli. Bu his sadece maaşla değil, geri bildirimle, takdirle, gelişim fırsatlarıyla sağlanıyor. İlişki yönetimi güçlü olan kurumlar, Z kuşağını elde tutmakta çok daha başarılı oluyor. Z kuşağı neden kolay istifa ediyor? İstifa kararı için acele eden Z kuşağının asıl amacı ne?🔹 Yöneticiyle kurulan ilişki, istifa kararında çok kritik. Eğer bir yönetici sadece “iş verip kontrol eden” bir roldeyse, Z kuşağı o kişiye karşı güven geliştiremiyor. Kendini anlatamıyor, yanlış anlaşılmaktan korkuyor, takdir görmüyor ve bu zamanla istifa fikrini doğuruyor. O yüzden birçok Z kuşağı, aslında işten değil, yöneticisinden ayrılıyor. 🔹 Değersizlik hissi, onları istifaya sürükleyen en büyük psikolojik nedenlerden biri. Çok çalışmasına rağmen takdir edilmeyen, katkısı görülmeyen ya da sesi duyulmayan biri, “Ben niye buradayım ki?” demeye başlıyor. Bu duygu büyüyünce, Z kuşağı hemen çıkış yolunu arıyor. 🔹 Kurum kültürüyle çelişmek, yine büyük bir kopuş nedeni. Mesela toplumsal konulara duyarlı bir birey, cinsiyet eşitliği konusunda hassas ama çalıştığı kurum bu konuda geri planda. Bu durumda Z kuşağı içsel bir çatışma yaşıyor. Bu çatışma da bağlılık kurmasını engelliyor ve istifa kararını hızlandırıyor. 🔹 Gelişememek, yerinde saymak, bu kuşağın tahammül edemediği bir durum. Z kuşağı “Bir yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi” diyorsa, zaten yavaş yavaş zihinsel olarak kopmaya başlıyor. Kendini geliştiremeyen, öğrenemeyen, yeni şeyler deneyimleyemeyen biri orada uzun süre durmuyor. 🔹 Ve tabii ki esneklik yoksa, istifa motivasyonu katlanıyor. Zorunlu ofis saatleri, katı kurallar, çalışma saatlerinin uzaması, özel hayata müdahale gibi durumlar, bu kuşak için alarm zilleri gibi. İş-yaşam dengesi onlar için çok değerli. Bu dengeyi sağlayamayan kurumlar, Z kuşağını elde tutmakta çok zorlanıyor. Özetle; Z kuşağı bir yerde istifa ediyorsa, bunun altında yatan neden çoğunlukla duygusal doyum eksikliği. Maaş ikinci, hatta üçüncü planda kalıyor. Çünkü onlar için önemli olan şey şu: “Ben burada bir anlam bulabiliyor muyum? Değer görüyor muyum? Gelişiyor muyum?” Eğer bu üç sorunun cevabı “hayır” ise, istifa kararı çok gecikmiyor. Z kuşağı yöneticilerle neden çatışıyor? Z kuşağı için esnek ve hibrit çalışma neden bu kadar önemli? 🔹 Esnek çalışma, Z kuşağının kendini daha fazla ifade edebilmesini sağlıyor. Bazıları sabah çok verimli çalışırken, bazıları gece daha üretken olabiliyor. Bunu tanıyan ve esneklik sunan kurumlar, hem daha yaratıcı hem daha sadık bir ekip kazanıyor. 🔹 Hibrit model, yani hem ofiste hem uzaktan çalışabilme imkânı da onların hayat dengesine katkı sağlıyor. Z kuşağı toplu taşımada vakit kaybetmek istemiyor, işe git-gel arasında boğulmaktan hoşlanmıyor. Çünkü onlar zamanı çok değerli görüyor. Bir saat trafikte kaybedecekse, o süreyi kitap okuyarak, spor yaparak, ailesiyle ya da kendine zaman ayırarak geçirmeyi tercih ediyor. 🔹 Ayrıca hibrit çalışma modeli, kontrol yerine güvene dayalı bir ilişki kurulduğunu hissettiriyor. Bu da bağlılığı artırıyor. Z kuşağı için “sana güveniyoruz, nerede çalışırsan çalış, yeter ki üret” mesajı, onları çok motive ediyor. 🔹 Ve tabii ki zihinsel sağlık açısından da esneklik çok önemli. Z kuşağı sürekli ekran karşısında, sürekli bağlantıda. Bu da onları duygusal olarak çabuk yoran bir nesil yapıyor. Esnek saatler ve uzaktan çalışma imkânı, bu yorgunluğu yönetmelerine destek oluyor. Yani bir anlamda tükenmişlik sendromunun önüne geçiyor. Sonuç olarak; Z kuşağının esnek ve hibrit çalışmayı bu kadar önemsemesinin sebebi sadece “rahatlık” değil. Bu model onların hayat felsefesiyle uyumlu: Özgürlük, denge, güven ve verimlilik. Bunu sunamayan kurumlar, onları uzun vadede elde tutmakta gerçekten zorlanıyor.

