https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında 3 saat süren görüşmenin bittiği belirtildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T14:43+0300
2025-08-06T14:43+0300
2025-08-06T14:57+0300
dünya
rusya
abd
vladimir putin
steve witkoff
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi.Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev katıldı.Sputnik muhabiri, Witkoff'u taşıyan konvoyun Kremlin'den ayrıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusyada-abd-istihbaratina-bilgi-veren-bir-kisi-tutuklandi-1098401583.html
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rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff
rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
14:43 06.08.2025 (güncellendi: 14:57 06.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında 3 saat süren görüşmenin bittiği belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi.
Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edildi.
Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev katıldı.
Sputnik muhabiri, Witkoff'u taşıyan konvoyun Kremlin'den ayrıldığını bildirdi.