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Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında 3 saat süren görüşmenin bittiği belirtildi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T14:43+0300
2025-08-06T14:57+0300
dünya
rusya
abd
vladimir putin
steve witkoff
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi.Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev katıldı.Sputnik muhabiri, Witkoff'u taşıyan konvoyun Kremlin'den ayrıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/rusyada-abd-istihbaratina-bilgi-veren-bir-kisi-tutuklandi-1098401583.html
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rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff
rusya, abd, vladimir putin, steve witkoff

Putin-Witkoff görüşmesi tamamlandı

14:43 06.08.2025 (güncellendi: 14:57 06.08.2025)
© Sputnik / Gavriil GrigorovPutin-Witkoff görüşmesi
Putin-Witkoff görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında 3 saat süren görüşmenin bittiği belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi.
Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edildi.
Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev katıldı.
Sputnik muhabiri, Witkoff'u taşıyan konvoyun Kremlin'den ayrıldığını bildirdi.
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
DÜNYA
Rusya’da, ABD istihbaratına bilgi veren bir kişi tutuklandı
14:32
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