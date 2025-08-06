https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/yas-kararlari-resmi-gazetede-30-agustostan-gecerli-olacak-1098384569.html

YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T01:03+0300

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türki̇ye

metin gürak

yüksek askeri şura (yaş)

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/yas-kararlari-aciklandi-genelkurmay-baskanligina-orgeneral-selcuk-bayraktaroglu-atandi-1098374510.html

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metin gürak, yüksek askeri şura (yaş), resmi gazete