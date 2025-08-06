https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoffun-bulundugu-tahmin-edilen-ucak-rusya-hava-sahasina-girdi-1098386663.html

Witkoff’un bulunduğu tahmin edilen uçak Rusya hava sahasına girdi

Witkoff’un bulunduğu tahmin edilen uçak Rusya hava sahasına girdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile ilişkilendirilen uçak Rusya hava sahasına girdi. Witkoff’un bu hafta Rusya’yı ziyaret etmesi... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T06:58+0300

2025-08-06T06:58+0300

2025-08-06T07:03+0300

dünya

abd

donald trump

rusya

steve witkoff

vladimir putin

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Flightradar’a göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u taşıdığı tahmin edilen ve Florida’dan havalanan Bombardier Global 7500 uçak saat 6.11 (TSİ) itibariyle Rusya hava sahasına girdi.Bu, Trump'ın Rusya özel temsilcisinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği beşinci ziyaret olacak. Son iki ziyaretini 11 ve 25 Nisan'da gerçekleştiren Witkoff, Vladimir Putin ile görüşmüştü.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff’un Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’ya gideceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-israilin-gazzeyi-yeniden-isgal-kararina-yorum-yapmadi-tamamen-israile-kalmis-bir-durum-1098384751.html

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abd, donald trump, rusya, steve witkoff, vladimir putin