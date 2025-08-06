https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoffun-bulundugu-tahmin-edilen-ucak-rusya-hava-sahasina-girdi-1098386663.html
Witkoff’un bulunduğu tahmin edilen uçak Rusya hava sahasına girdi
Witkoff’un bulunduğu tahmin edilen uçak Rusya hava sahasına girdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile ilişkilendirilen uçak Rusya hava sahasına girdi. Witkoff’un bu hafta Rusya’yı ziyaret etmesi... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T06:58+0300
2025-08-06T06:58+0300
2025-08-06T07:03+0300
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steve witkoff
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Flightradar’a göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u taşıdığı tahmin edilen ve Florida’dan havalanan Bombardier Global 7500 uçak saat 6.11 (TSİ) itibariyle Rusya hava sahasına girdi.Bu, Trump'ın Rusya özel temsilcisinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği beşinci ziyaret olacak. Son iki ziyaretini 11 ve 25 Nisan'da gerçekleştiren Witkoff, Vladimir Putin ile görüşmüştü.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff’un Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’ya gideceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-israilin-gazzeyi-yeniden-isgal-kararina-yorum-yapmadi-tamamen-israile-kalmis-bir-durum-1098384751.html
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abd, donald trump, rusya, steve witkoff, vladimir putin
abd, donald trump, rusya, steve witkoff, vladimir putin
Witkoff’un bulunduğu tahmin edilen uçak Rusya hava sahasına girdi
06:58 06.08.2025 (güncellendi: 07:03 06.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Witkoff ile ilişkilendirilen uçak Rusya hava sahasına girdi. Witkoff’un bu hafta Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyordu.
Flightradar’a göre, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u taşıdığı tahmin edilen ve Florida’dan havalanan Bombardier Global 7500 uçak saat 6.11 (TSİ) itibariyle Rusya hava sahasına girdi.
Bu, Trump'ın Rusya özel temsilcisinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği beşinci ziyaret olacak. Son iki ziyaretini 11 ve 25 Nisan'da gerçekleştiren Witkoff, Vladimir Putin ile görüşmüştü.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi Witkoff’un Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’ya gideceğini duyurmuştu.