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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-israilin-gazzeyi-yeniden-isgal-kararina-yorum-yapmadi-tamamen-israile-kalmis-bir-durum-1098384751.html
Trump İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına yorum yapmadı: 'Tamamen İsrail'e kalmış bir durum'
Trump İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına yorum yapmadı: 'Tamamen İsrail'e kalmış bir durum'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ardından Cumhuriyetçilerin adayının 'büyük olasılıkla' JD Vance olacağını söyledi. Ayrıca Trump, İsrail'in Gazze'yi... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T01:49+0300
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dünya
abd
donald trump
gazze
i̇srail
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.Dün yaptığı '3. dönem adaylığını düşünmediği' yönündeki açıklamasının "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklinde sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret ederek, şunları söyledi:Gazze planına yorum yokTrump, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Açıklamasında Trump, yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu ifade etti.Soruya cevaben Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-eger-washington-dcde-siddet-devam-ederse-yetkilerimi-kullanip-sehri-federallestirecegim-1098384030.html
gazze
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abd, donald trump, gazze, i̇srail, j.d. vance
abd, donald trump, gazze, i̇srail, j.d. vance

Trump İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına yorum yapmadı: 'Tamamen İsrail'e kalmış bir durum'

01:49 06.08.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ardından Cumhuriyetçilerin adayının 'büyük olasılıkla' JD Vance olacağını söyledi. Ayrıca Trump, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal planları hakkında yorum yapmayacağını ve kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Dün yaptığı '3. dönem adaylığını düşünmediği' yönündeki açıklamasının "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklinde sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret ederek, şunları söyledi:

Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda.

Gazze planına yorum yok

Trump, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etme planını destekliyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Açıklamasında Trump, yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu ifade etti.
Soruya cevaben Trump, şu ifadeleri kullandı:

Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum. Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım.

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