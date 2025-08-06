Trump İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal kararına yorum yapmadı: 'Tamamen İsrail'e kalmış bir durum'

Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda.