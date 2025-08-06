https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoff-ve-dmitriyev-moskovada-zaryadye-parkini-gezdi-1098391034.html

Witkoff ve Dmitriyev Moskova’da Zaryadye Parkı’nı gezdi

Witkoff ve Dmitriyev Moskova’da Zaryadye Parkı’nı gezdi

Sputnik Türkiye

Rusya’yı ziyaret eden ABD Özel Temsilcisi Witkoff ve RDIF Başkanı Dmitriyev’in, Moskova’da Zaryadye Parkı’nı gezerken görüldü. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T10:29+0300

2025-08-06T10:29+0300

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dünya

abd

rusya

steve witkoff

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

moskova

zaryadye parkı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Moskova’nın Zaryadye Parkı’nı gezdi.Yaklaşık 1.5 saat restoranda geçiren ABD ve Rusya temsilcileri, ardından parkı gezerek gözlem güvertesinden Moskova manzarasını seyretti.Witkoff ve Dmitriyev’in Dmitriev ve Witkoff, güvenlik görevlileri eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği gözlemlendi.ABD’li diplomat, gazetecilerin müzakerelerden beklentileri ve kimlerle görüşmeyi planladığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı, ardından heyet araçlarına binerek Zaryadye'den ayrıldı.Witkoff, sabah erken saatlerde Rusya'ya geldi. Bu, Trump'ın Rusya özel temsilcisinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği beşinci ziyaret özelliğini taşıyor. Son iki ziyaretini 11 ve 25 Nisan'da gerçekleştiren Witkoff, Vladimir Putin ile görüşmüştü.

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abd, rusya, steve witkoff, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), moskova, zaryadye parkı