https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/bm-genel-sekreteri-de-hirosimaya-saldiran-ulkenin-adini-cekmekten-kacindi-1098387672.html
BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı
BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 80. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, bombalamayı... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T07:51+0300
2025-08-06T07:51+0300
2025-08-06T07:54+0300
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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen anma töreninde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajı Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu tarafından okundu.Mesajda, “Seksen yıl önce dünyamız tamamen değişti. Hiroşima bir anda ateş denizine dönüştü, on binlerce can alındı ve şehir enkaza döndü. İnsanlık geri dönüşü olmayan çizgiyi aştı. Bu 80. yıldönümünde, kurbanların yasını tutuyoruz, kalplerimiz aileleriyle birlikte” ifadesine yer verildi.Guterres, “Bombalamanın ardından Hiroşima onarılamayacak durumdaydı. Ancak Hiroşima halkı onu yeniden inşa etmeyi başardı. Bir şehri yeniden inşa etmediniz, umudu yeniden canlandırdınız” diye yazdı.BM Genel Sekreteri ayrıca dünyada nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eğilimin de kaygı verici olduğunu belirtti.Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui ve Japonya Başbakanı Şigeru İşiba da Hiroşima'ya atom bombasını atan ülkenin adını vermediler.Törene Japon politikacılar ile 120 ülkeden elçiler ve temsilcilerin yanı sıra, atom bombasının dehşetini yaşayan kent sakinleri ve aileleri katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html
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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, japonya, hiroşima, abd
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, japonya, hiroşima, abd
BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı
07:51 06.08.2025 (güncellendi: 07:54 06.08.2025)
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 80. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, bombalamayı gerçekleştiren ülkenin adını belirtmedi.
Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen anma töreninde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajı Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu tarafından okundu.
Mesajda, “Seksen yıl önce dünyamız tamamen değişti. Hiroşima bir anda ateş denizine dönüştü, on binlerce can alındı ve şehir enkaza döndü. İnsanlık geri dönüşü olmayan çizgiyi aştı. Bu 80. yıldönümünde, kurbanların yasını tutuyoruz, kalplerimiz aileleriyle birlikte” ifadesine yer verildi.
Guterres, “Bombalamanın ardından Hiroşima onarılamayacak durumdaydı. Ancak Hiroşima halkı onu yeniden inşa etmeyi başardı. Bir şehri yeniden inşa etmediniz, umudu yeniden canlandırdınız” diye yazdı.
BM Genel Sekreteri ayrıca dünyada nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eğilimin de kaygı verici olduğunu belirtti.
Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui ve Japonya Başbakanı Şigeru İşiba da Hiroşima'ya atom bombasını atan ülkenin adını vermediler.
Törene Japon politikacılar ile 120 ülkeden elçiler ve temsilcilerin yanı sıra, atom bombasının dehşetini yaşayan kent sakinleri ve aileleri katıldı.