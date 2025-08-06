Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/bm-genel-sekreteri-de-hirosimaya-saldiran-ulkenin-adini-cekmekten-kacindi-1098387672.html
BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı
BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 80. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, bombalamayı... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T07:51+0300
2025-08-06T07:54+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
antonio guterres
japonya
hiroşima
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg
Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen anma töreninde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajı Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu tarafından okundu.Mesajda, “Seksen yıl önce dünyamız tamamen değişti. Hiroşima bir anda ateş denizine dönüştü, on binlerce can alındı ve şehir enkaza döndü. İnsanlık geri dönüşü olmayan çizgiyi aştı. Bu 80. yıldönümünde, kurbanların yasını tutuyoruz, kalplerimiz aileleriyle birlikte” ifadesine yer verildi.Guterres, “Bombalamanın ardından Hiroşima onarılamayacak durumdaydı. Ancak Hiroşima halkı onu yeniden inşa etmeyi başardı. Bir şehri yeniden inşa etmediniz, umudu yeniden canlandırdınız” diye yazdı.BM Genel Sekreteri ayrıca dünyada nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eğilimin de kaygı verici olduğunu belirtti.Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui ve Japonya Başbakanı Şigeru İşiba da Hiroşima'ya atom bombasını atan ülkenin adını vermediler.Törene Japon politikacılar ile 120 ülkeden elçiler ve temsilcilerin yanı sıra, atom bombasının dehşetini yaşayan kent sakinleri ve aileleri katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html
japonya
hiroşima
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_47e8ef1980f4f0402d1b3d3b6ef9d0b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, japonya, hiroşima, abd
birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, japonya, hiroşima, abd

BM Genel Sekreteri de Hiroşima'ya saldıran ülkenin adını çekmekten kaçındı

07:51 06.08.2025 (güncellendi: 07:54 06.08.2025)
© AA / Fatih AktaşBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA / Fatih Aktaş
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 80. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, bombalamayı gerçekleştiren ülkenin adını belirtmedi.
Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen anma töreninde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajı Yardımcısı ve Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu tarafından okundu.
Mesajda, “Seksen yıl önce dünyamız tamamen değişti. Hiroşima bir anda ateş denizine dönüştü, on binlerce can alındı ve şehir enkaza döndü. İnsanlık geri dönüşü olmayan çizgiyi aştı. Bu 80. yıldönümünde, kurbanların yasını tutuyoruz, kalplerimiz aileleriyle birlikte” ifadesine yer verildi.
Guterres, “Bombalamanın ardından Hiroşima onarılamayacak durumdaydı. Ancak Hiroşima halkı onu yeniden inşa etmeyi başardı. Bir şehri yeniden inşa etmediniz, umudu yeniden canlandırdınız” diye yazdı.
BM Genel Sekreteri ayrıca dünyada nükleer silah kullanma tehdidine yönelik eğilimin de kaygı verici olduğunu belirtti.
Törende konuşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui ve Japonya Başbakanı Şigeru İşiba da Hiroşima'ya atom bombasını atan ülkenin adını vermediler.
Törene Japon politikacılar ile 120 ülkeden elçiler ve temsilcilerin yanı sıra, atom bombasının dehşetini yaşayan kent sakinleri ve aileleri katıldı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
07:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала