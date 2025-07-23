https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/real-madridde-10-numarali-formanin-sahibi-belli-oldu-1098073052.html
Real Madrid'de 10 numaralı formanın sahibi belli oldu
Real Madrid'de 10 numaralı formanın sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Real Madrid’de Modric’in ayrılığı sonrası boşa çıkan 10 numara için Arda Güler’in adı geçiyordu. Karar verildi, işte detaylar. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T07:14+0300
2025-07-23T07:14+0300
2025-07-23T07:14+0300
spor
real madrid
fenerbahçe
kylian mbappe
xabi alonso
arda güler
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Real Madrid’de Xabi Alonso yönetiminde formunu yükselten Arda Güler, performansıyla taraftarın ve medyanın dikkatini çekiyor. Luka Modric’in vedasıyla birlikte boşalan 10 numara için İspanyol basınında formanın Arda Güler veya Kylian Mbappe ikilisinden birine verileceği yazılıyordu.Hırvat oyuncu Modric'ten boşalan 10 numaralı forma için son kararın verildiği basına yansıdı. Marca'da yer alan habere göre; eflatun-beyazlı takımda 10 numaralı formayı yeni sezonda Kylian Mbappe giyecek.25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/menajeri-son-noktayi-koydu-hakan-calhanoglunun-forma-giyecegi-takim-belli-oldu-1098070473.html
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real madrid, fenerbahçe, kylian mbappe, xabi alonso, arda güler
real madrid, fenerbahçe, kylian mbappe, xabi alonso, arda güler
Real Madrid'de 10 numaralı formanın sahibi belli oldu
Real Madrid’de Modric’in ayrılığı sonrası boşa çıkan 10 numara için Arda Güler’in adı geçiyordu. Karar verildi, işte detaylar.
Real Madrid’de Xabi Alonso yönetiminde formunu yükselten Arda Güler, performansıyla taraftarın ve medyanın dikkatini çekiyor. Luka Modric’in vedasıyla birlikte boşalan 10 numara için İspanyol basınında formanın Arda Güler veya Kylian Mbappe ikilisinden birine verileceği yazılıyordu.
Hırvat oyuncu Modric'ten boşalan 10 numaralı forma için son kararın verildiği basına yansıdı.
Marca'da yer alan habere göre; eflatun-beyazlı takımda 10 numaralı formayı yeni sezonda Kylian Mbappe giyecek.
25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.