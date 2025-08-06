https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/universite-tercih-sureci-basladi-sadece-yurt-ucretleri-50-binlerevariyor-1098404010.html
Üniversite tercih süreci başladı: Sadece yurt ücretleri 50 binlere varıyor
Üniversite tercih süreci başladı: Sadece yurt ücretleri 50 binlere varıyor
Sputnik Türkiye
Üniversite için tercih süresi 14 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada'... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T17:00+0300
2025-08-06T17:00+0300
2025-08-06T17:02+0300
görüş
özel yurt
kyk
kartalkaya
ankara
i̇zmir
türkiye
öğrenci
öğrenci yurdu
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:‘Yurtların güvenliği de göz önüne alınıyor’Kartalkaya yangınından sonran yurtların güvenliği konusunda öğrenci ve velilerin daha dikkatli davrandığını belirten Durak bu konuya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:“Kartalkaya yangını ile birlikte güvenlik endişeleri de veli ve öğrencilerimiz tarafından gündeme gelmeye başladı. Bu konuda bakanlık denetimleri arttırıldı. Yangın merdiveni, depreme dayanıklılık gibi konularda denetimler yapılıyor. Onun için bakanlık onaylı yurtların seçilmesi bu kaygıları gidermede faydalı olacaktır”İllere göre yurt fiyatlarıMurat Durak yurt fiyatlarının konum, imkanlar, odadaki kişi sayısı ve verdiği hizmete göre değişiklik gösterdiğini belirterek illere göre otel konseptli özel yurt fiyatlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:Ankara:İzmir:İstanbul:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/lgsde-500-tam-puan-alan-ogrenci-5-tercihine-yerlesebildi-en-kotu-3u-tercihime-yerlesmem-gerektigini-1098397574.html
kartalkaya
ankara
i̇zmir
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
özel yurt, kyk, kartalkaya, ankara, i̇zmir, türkiye, öğrenci, öğrenci yurdu
özel yurt, kyk, kartalkaya, ankara, i̇zmir, türkiye, öğrenci, öğrenci yurdu
Üniversite tercih süreci başladı: Sadece yurt ücretleri 50 binlere varıyor
17:00 06.08.2025 (güncellendi: 17:02 06.08.2025)
Üniversite için tercih süresi 14 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak öğrencilerin tercih yapmadan önce kendilerini arayarak yurt fiyatları hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.
Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:
“Öğrenciler tercih yaparken yurt fiyatı araştırıyor. Tercih yaparken bunu göz önünde bulunduruyor. Bize gelen telefonlarda tercih yapacakları okulların bulunduğu illerdeki yurt imkanları da göz önünde bulunduruyorlar. Tercih yapmadan o ilin yurt fiyatlarını ve konaklama imkanlarını da sorguluyorlar. Öğrencilerin ilk etapta bütçelerine göre tercihleri bir ve iki kişilik odalar olurken 3 ve üzeri oda kontenjanlı yurt odalarını seçmek isteyen öğrenciler genellikle KYK yurtlarının sonuçlarını bekliyorlar.”
‘Yurtların güvenliği de göz önüne alınıyor’
Kartalkaya yangınından sonran yurtların güvenliği konusunda öğrenci ve velilerin daha dikkatli davrandığını belirten Durak bu konuya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
“Kartalkaya yangını ile birlikte güvenlik endişeleri de veli ve öğrencilerimiz tarafından gündeme gelmeye başladı. Bu konuda bakanlık denetimleri arttırıldı. Yangın merdiveni, depreme dayanıklılık gibi konularda denetimler yapılıyor. Onun için bakanlık onaylı yurtların seçilmesi bu kaygıları gidermede faydalı olacaktır”
İllere göre yurt fiyatları
Murat Durak yurt fiyatlarının konum, imkanlar, odadaki kişi sayısı ve verdiği hizmete göre değişiklik gösterdiğini belirterek illere göre otel konseptli özel yurt fiyatlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:
1.
Tek kişilik oda fiyatı 35 bin lira ile 50 bin lira arası
2.
İki kişilik oda fiyatı 20 bin lira ile 30 bin lira arası
3.
Üç kişilik oda fiyatı 18 lira ile 22 bin lira arası
1.
Tek kişilik oda fiyatı 25 bin lira ile 40 bin lira arası
2.
İki kişilik oda fiyatı 20 bin lira ile 32 bin lira arası
3.
Üç kişilik oda fiyatı 18 lira ile 25 bin lira arası
1.
Tek kişilik oda fiyatı 35 bin lira ile 80 bin lira arası
2.
İki kişilik oda fiyatı 20 bin lira ile 40 bin lira arası
3.
Üç kişilik oda fiyatı 18 lira ile 35 bin lira arası