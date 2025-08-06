https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/universite-tercih-sureci-basladi-sadece-yurt-ucretleri-50-binlerevariyor-1098404010.html

Üniversite tercih süreci başladı: Sadece yurt ücretleri 50 binlere varıyor

Üniversite tercih süreci başladı: Sadece yurt ücretleri 50 binlere varıyor

Sputnik Türkiye

Üniversite için tercih süresi 14 Ağustos’ta doluyor. Öğrenciler tercihlerini yaparken konaklama sorununu da göz öne alarak tercih yapıyor. 'yurtlarburada'... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T17:00+0300

2025-08-06T17:00+0300

2025-08-06T17:02+0300

görüş

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öğrenci yurdu

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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu başladı. 1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puanların yanı sıra, tercih edecekleri okulların olanakları ve konaklama konusundaki kolaylığını da göz önünde bulunduruyor. Öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri illerdeki yurt imkanlarını ve özel yurt fiyatlarını da değerlendiriyor.Tercih döneminde öğrencilerden ve ailelerinden çok sayıda telefon aldıklarını belirten 'yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak şunları söyledi:‘Yurtların güvenliği de göz önüne alınıyor’Kartalkaya yangınından sonran yurtların güvenliği konusunda öğrenci ve velilerin daha dikkatli davrandığını belirten Durak bu konuya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:“Kartalkaya yangını ile birlikte güvenlik endişeleri de veli ve öğrencilerimiz tarafından gündeme gelmeye başladı. Bu konuda bakanlık denetimleri arttırıldı. Yangın merdiveni, depreme dayanıklılık gibi konularda denetimler yapılıyor. Onun için bakanlık onaylı yurtların seçilmesi bu kaygıları gidermede faydalı olacaktır”İllere göre yurt fiyatlarıMurat Durak yurt fiyatlarının konum, imkanlar, odadaki kişi sayısı ve verdiği hizmete göre değişiklik gösterdiğini belirterek illere göre otel konseptli özel yurt fiyatlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:Ankara:İzmir:İstanbul:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/lgsde-500-tam-puan-alan-ogrenci-5-tercihine-yerlesebildi-en-kotu-3u-tercihime-yerlesmem-gerektigini-1098397574.html

kartalkaya

ankara

i̇zmir

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