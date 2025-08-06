https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turkiyenin-plastik-devlerinden-biriydi-konkordato-ilan-etti-1098392628.html
Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım, ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T10:58+0300
2025-08-06T10:58+0300
2025-08-06T10:58+0300
ekonomi̇
türkiye
konkordato
i̇flas
i̇flas erteleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518060_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b992a9cdd2f59d120f04411959deb886.jpg
İzmir'de 2014 yılında kurulan ve elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.Mahkeme üç ay süre verdiİzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.Yüzlerce çalışana sahipYıllık 17 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olan şirketin 200'e yakın çalışanı bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tekstil-sektorunde-faaliyet-gosteren-32-yillik-firma-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1098346387.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518060_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_ab8ac9f7fee7a5dc0ae5179ea06ee965.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme
türkiye, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme
Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti
Fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım, ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.
İzmir'de 2014 yılında kurulan ve elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.
Yıllık 17 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olan şirketin 200'e yakın çalışanı bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.