https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turkiyenin-plastik-devlerinden-biriydi-konkordato-ilan-etti-1098392628.html

Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti

Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım, ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T10:58+0300

2025-08-06T10:58+0300

2025-08-06T10:58+0300

ekonomi̇

türkiye

konkordato

i̇flas

i̇flas erteleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518060_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b992a9cdd2f59d120f04411959deb886.jpg

İzmir'de 2014 yılında kurulan ve elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.Mahkeme üç ay süre verdiİzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.Yüzlerce çalışana sahipYıllık 17 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olan şirketin 200'e yakın çalışanı bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tekstil-sektorunde-faaliyet-gosteren-32-yillik-firma-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1098346387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme