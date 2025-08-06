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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/turkiyenin-plastik-devlerinden-biriydi-konkordato-ilan-etti-1098392628.html
Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım, ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T10:58+0300
2025-08-06T10:58+0300
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türkiye
konkordato
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İzmir'de 2014 yılında kurulan ve elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.Mahkeme üç ay süre verdiİzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.Yüzlerce çalışana sahipYıllık 17 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olan şirketin 200'e yakın çalışanı bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tekstil-sektorunde-faaliyet-gosteren-32-yillik-firma-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1098346387.html
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türkiye, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme
türkiye, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme

Türkiye'nin plastik devlerinden biriydi: Konkordato ilan etti

10:58 06.08.2025
konkordato
konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
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Fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım, ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.
İzmir'de 2014 yılında kurulan ve elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, enerji, sağlık, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için fonksiyonel mühendislik plastikleri geliştiren İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım AŞ, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket konkordato ilan etti.

Mahkeme üç ay süre verdi

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. 2014 yılında kurulan ve mühendislik plastikleri üretimi yapan şirketin konkordato başvurusu mahkemece kabul edildi.

Yüzlerce çalışana sahip

Yıllık 17 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip olan şirketin 200'e yakın çalışanı bulunuyor. Sözcü'nün haberine göre geçici mühlet süresince, şirketin mali durumunun yakından incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.
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EKONOMİ
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
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