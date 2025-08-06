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AKOM saat verdi: İstanbul’a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
AKOM saat verdi: İstanbul’a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul dahil 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM, kent geneline akşam saatlerinden... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:13+0300
2025-08-06T11:13+0300
2025-08-06T11:19+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere toplam 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıklamasına göre, İstanbul’da sabah saatlerinde sıcaklık 25 °C civarındayken öğle saatlerinde 31 °C’ye kadar çıkması bekleniyor. Öğle sonrası, Poyraz yönünden saatte 75 kilometre hızla fırtına esecek. Bu rüzgarla birlikte akşamdan itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi, ardından cumartesi günü tekrar güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.İBB AKOM’un açıklamasında, ani sel, su baskını, ulaşım aksaklıkları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasının önemi vurgulandı.İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durumİstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 51.04 düzeyinde kalırken, toplam su miktarı 443 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu veriler, şehirdeki yağışların su kaynaklarına katkısını gösteriyor.
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istanbul sağanak yağış, poyraz fırtınası uyarısı, 20 il hava durumu, gökgürültülü sağanak yağmur, 30‑32 derece sıcaklık, meteoroloji yağış tahmin, i̇bb akom uyarısı
istanbul sağanak yağış, poyraz fırtınası uyarısı, 20 il hava durumu, gökgürültülü sağanak yağmur, 30‑32 derece sıcaklık, meteoroloji yağış tahmin, i̇bb akom uyarısı
AKOM saat verdi: İstanbul’a gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
11:13 06.08.2025 (güncellendi: 11:19 06.08.2025)
İstanbul dahil 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM, kent geneline akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere toplam 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıklamasına göre, İstanbul’da sabah saatlerinde sıcaklık 25 °C civarındayken öğle saatlerinde 31 °C’ye kadar çıkması bekleniyor.
Öğle sonrası, Poyraz yönünden saatte 75 kilometre hızla fırtına esecek. Bu rüzgarla birlikte akşamdan itibaren yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi, ardından cumartesi günü tekrar güneşli havanın etkili olması öngörülüyor.
İBB AKOM’un açıklamasında, ani sel, su baskını, ulaşım aksaklıkları, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasının önemi vurgulandı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 51.04 düzeyinde kalırken, toplam su miktarı 443 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu veriler, şehirdeki yağışların su kaynaklarına katkısını gösteriyor.