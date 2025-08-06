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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trumptan-yeni-kararname-hindistandan-ithalata-yuzde-25lik-ek-gumruk-vergisi-geldi-1098405661.html
Trump'tan yeni kararname: Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi geldi
Trump'tan yeni kararname: Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi geldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ı Rus petrolü aldığı gerekçesiyle ek gümrük vergisiyle tehdit eden Trump, bu konuda resmen adım attı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T17:25+0300
2025-08-06T17:25+0300
dünya
donald trump
rusya
hindistan
rus petrolü
trump gümrük vergileri listesi
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.Trump, cuma günü Hindistan'dan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD ve AB’nin Hindistan’a yönelik Rus petrol ithalatını sonlandırmayı reddettiği için yaptığı saldırıları ‘asılsız ve mantıksız’ olarak nitelendirmişti.
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donald trump, rusya, hindistan, rus petrolü, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi
donald trump, rusya, hindistan, rus petrolü, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi

Trump'tan yeni kararname: Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi geldi

17:25 06.08.2025
© AATrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA
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Hindistan'ı Rus petrolü aldığı gerekçesiyle ek gümrük vergisiyle tehdit eden Trump, bu konuda resmen adım attı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.

Trump, cuma günü Hindistan'dan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD ve AB’nin Hindistan’a yönelik Rus petrol ithalatını sonlandırmayı reddettiği için yaptığı saldırıları ‘asılsız ve mantıksız’ olarak nitelendirmişti.
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