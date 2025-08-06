https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trumptan-yeni-kararname-hindistandan-ithalata-yuzde-25lik-ek-gumruk-vergisi-geldi-1098405661.html

Trump'tan yeni kararname: Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi geldi

Trump'tan yeni kararname: Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi geldi

Sputnik Türkiye

Hindistan'ı Rus petrolü aldığı gerekçesiyle ek gümrük vergisiyle tehdit eden Trump, bu konuda resmen adım attı. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T17:25+0300

2025-08-06T17:25+0300

2025-08-06T17:25+0300

dünya

donald trump

rusya

hindistan

rus petrolü

trump gümrük vergileri listesi

gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.Trump, cuma günü Hindistan'dan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, ayrıca Rus enerji ürünlerini satın aldığı gerekçesiyle rakam belirtmeden para cezası uygulanacağını duyurmuştu.Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD ve AB’nin Hindistan’a yönelik Rus petrol ithalatını sonlandırmayı reddettiği için yaptığı saldırıları ‘asılsız ve mantıksız’ olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/putin-witkoff-gorusmesi-tamamlandi-1098401867.html

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donald trump, rusya, hindistan, rus petrolü, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi