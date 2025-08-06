https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-trans-sporcularin-olimpiyatlara-katilmamasi-icin-guclu-test-yapilacagini-acikladi-1098388060.html

Trump, trans sporcuların Olimpiyatlara katılmaması için 'güçlü test' yapılacağını açıkladı

Trump, trans sporcuların Olimpiyatlara katılmaması için 'güçlü test' yapılacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildirdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T09:02+0300

2025-08-06T09:02+0300

2025-08-06T09:02+0300

yaşam

donald trump

olimpiyatlar

trans

trans birey

2028 los angeles olimpiyatları

trans sporcu

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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar" diye konuştu.Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından meneden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.İzin verenlerin fonları kesilecekKararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.

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Sputnik Türkiye

donald trump, olimpiyatlar, trans, trans birey, 2028 los angeles olimpiyatları, trans sporcu