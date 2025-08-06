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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-trans-sporcularin-olimpiyatlara-katilmamasi-icin-guclu-test-yapilacagini-acikladi-1098388060.html
Trump, trans sporcuların Olimpiyatlara katılmaması için 'güçlü test' yapılacağını açıkladı
Trump, trans sporcuların Olimpiyatlara katılmaması için 'güçlü test' yapılacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildirdi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T09:02+0300
2025-08-06T09:02+0300
yaşam
donald trump
olimpiyatlar
trans
trans birey
2028 los angeles olimpiyatları
trans sporcu
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar" diye konuştu.Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından meneden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.İzin verenlerin fonları kesilecekKararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html
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donald trump, olimpiyatlar, trans, trans birey, 2028 los angeles olimpiyatları, trans sporcu
donald trump, olimpiyatlar, trans, trans birey, 2028 los angeles olimpiyatları, trans sporcu

Trump, trans sporcuların Olimpiyatlara katılmaması için 'güçlü test' yapılacağını açıkladı

09:02 06.08.2025
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© AA / Selçuk Acar
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ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla "güçlü testler" yapılacağını bildirdi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bu konuda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmak isteyen sporculara "güçlü testler" yapılacağını belirten Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar" diye konuştu.
Trump, "ABD, 2028 Olimpiyatları'nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından meneden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

İzin verenlerin fonları kesilecek

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.
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