https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ülkesini Ukrayna krizinden çıkarmayı umduğunu belirterek, “Bu, durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” dedi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T07:15+0300
2025-08-06T07:15+0300
2025-08-06T07:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_4443c77993718ceac6f9dbfdd1326255.png
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Biden'ın savaşı, benim değil. Ben bizi bu durumdan kurtarmak için buradayım” ifadesini kullandı.Washington’un bunu başarmak için çok çalıştığını dile getiren ABD lideri, Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, “Birçok savaşı durdurdum. Bu da durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” diye ekledi.Trump, gazetecilerin Moskova'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına ilişkin bir soru üzerine, kararını Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmenin ardından vereceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoffun-bulundugu-tahmin-edilen-ucak-rusya-hava-sahasina-girdi-1098386663.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_55:0:714:494_1920x0_80_0_0_035c08584d6ac308c5ccb7474e790104.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, rusya
abd, donald trump, ukrayna, rusya
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
ABD Başkanı Trump, ülkesini Ukrayna krizinden çıkarmayı umduğunu belirterek, “Bu, durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Biden'ın savaşı, benim değil. Ben bizi bu durumdan kurtarmak için buradayım” ifadesini kullandı.
Washington’un bunu başarmak için çok çalıştığını dile getiren ABD lideri, Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, “Birçok savaşı durdurdum. Bu da durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” diye ekledi.
Trump, gazetecilerin Moskova'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına ilişkin bir soru üzerine, kararını Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmenin ardından vereceğini söyledi.