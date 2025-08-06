https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html

Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı

Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, ülkesini Ukrayna krizinden çıkarmayı umduğunu belirterek, “Bu, durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” dedi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T07:15+0300

2025-08-06T07:15+0300

2025-08-06T07:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Biden'ın savaşı, benim değil. Ben bizi bu durumdan kurtarmak için buradayım” ifadesini kullandı.Washington’un bunu başarmak için çok çalıştığını dile getiren ABD lideri, Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, “Birçok savaşı durdurdum. Bu da durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” diye ekledi.Trump, gazetecilerin Moskova'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına ilişkin bir soru üzerine, kararını Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmenin ardından vereceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoffun-bulundugu-tahmin-edilen-ucak-rusya-hava-sahasina-girdi-1098386663.html

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