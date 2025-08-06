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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-abdyi-ukrayna-catismasindan-cikarmayi-planladigini-acikladi-1098386771.html
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ülkesini Ukrayna krizinden çıkarmayı umduğunu belirterek, “Bu, durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” dedi. 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T07:15+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Biden'ın savaşı, benim değil. Ben bizi bu durumdan kurtarmak için buradayım” ifadesini kullandı.Washington’un bunu başarmak için çok çalıştığını dile getiren ABD lideri, Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, “Birçok savaşı durdurdum. Bu da durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” diye ekledi.Trump, gazetecilerin Moskova'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına ilişkin bir soru üzerine, kararını Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmenin ardından vereceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/witkoffun-bulundugu-tahmin-edilen-ucak-rusya-hava-sahasina-girdi-1098386663.html
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abd, donald trump, ukrayna, rusya
abd, donald trump, ukrayna, rusya

Trump, ABD'yi Ukrayna çatışmasından çıkarmayı planladığını açıkladı

07:15 06.08.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump, ülkesini Ukrayna krizinden çıkarmayı umduğunu belirterek, “Bu, durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu Biden'ın savaşı, benim değil. Ben bizi bu durumdan kurtarmak için buradayım” ifadesini kullandı.
Washington’un bunu başarmak için çok çalıştığını dile getiren ABD lideri, Ukrayna krizinin çözüme kavuşmasını umduğunu belirterek, “Birçok savaşı durdurdum. Bu da durdurmaya çalıştığım savaşlardan biri” diye ekledi.
Trump, gazetecilerin Moskova'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi olasılığına ilişkin bir soru üzerine, kararını Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında yapılacak görüşmenin ardından vereceğini söyledi.
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